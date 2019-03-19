Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны 15 19.03.2019, 14:49

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На торжества решили пригласить только членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства.

Канцелярия президента Польши не пригласила президента РФ Владимира Путина на мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

"Среди приглашенных стран России нет", – сказал он.

По словам Спыхальского, на торжества в Польшу было решено пригласить только членов ЕС, НАТО и Восточного партнерства.

"Ключ приглашений на празднование исторической годовщины не был историческим. Приглашение носят современный характер, а не исторический", - отметил он.

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, которое положило начало Второй мировой войне, традиционно проводятся в Польше на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.