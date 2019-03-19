В лесу под Островцом нашли машину с телом таможенника 19.03.2019, 15:43

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Ему было 40 лет.

Юрию Грицкевич было 40 лет. Он работал начальником отдела таможенных операций и контроля таможенного поста в пункте пропуска "Котловка" на границе с Литвой, пишет nn.by.

Юрий пропал в субботу, 9 марта. По словам родственника, Грицкевич утром отвел сына в школу. Более мужчину никто не видел.

Мертвого Грицкевиче нашли в собственном автомобиле в понедельник, 11 марта. Машина стояла в лесу возле деревни Михалишки. К выхлопной трубе был прикручен шланг от пылесоса, который вел в салон.

Причины поступка неизвестны. Родственники говорят, что проблем в семье не было.

Сейчас ходят слухи, что поступок мужчины мог быть связан с проблемами на работе. Якобы через постоянные проверки и переработки Грицкевич хотел уволиться, но его не отпускали, так как не хватало людей. Но подтверждений этой версии пока нет. Родственники Юрия не могут ни подтвердить, ни опровергнуть это.

Жена таможенника отказалась от комментариев.