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В ЕС одобрили поправки к газовой директиве, затрагивающие «Северный поток – 2»

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  • 19.03.2019, 15:59

Газовая директива будет распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза.

Комитет Европейского парламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике 18 марта одобрил поправки к газовой директиве ЕС, затрагивающие строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщила пресс-служба комитета в Twitter, пишет "Гордон".

Проект поддержали 33 члена комитета, восемь выступили против.

12 феврали Европейский парламент, Совет ЕС и Европейская комиссия согласовали поправки. Как отметили в Еврокомиссии, изменения предусматривают, что газовая директива будет распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на газопроводы из третьих стран. Делать исключения можно лишь при соблюдении строгих условий, в определении которых Еврокомиссия будет играть решающую роль. Обеспечивать применение директивы будут национальные органы под надзором ЕК.


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