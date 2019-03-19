В ЕС одобрили поправки к газовой директиве, затрагивающие «Северный поток – 2» 2 19.03.2019, 15:59

Газовая директива будет распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза.

Комитет Европейского парламента по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике 18 марта одобрил поправки к газовой директиве ЕС, затрагивающие строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщила пресс-служба комитета в Twitter, пишет "Гордон".

Проект поддержали 33 члена комитета, восемь выступили против.

@EP_Industry has just approved the deal @JerzyBuzek has negotiated with #RO2019EU & @MAC_Europa on the EU #gas market so it also covers gas pipelines from third countries with 33 votes to 8. pic.twitter.com/ErtJHromPU — ITRE Committee Press (@EP_Industry) 18 марта 2019 г.

12 феврали Европейский парламент, Совет ЕС и Европейская комиссия согласовали поправки. Как отметили в Еврокомиссии, изменения предусматривают, что газовая директива будет распространяться не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на газопроводы из третьих стран. Делать исключения можно лишь при соблюдении строгих условий, в определении которых Еврокомиссия будет играть решающую роль. Обеспечивать применение директивы будут национальные органы под надзором ЕК.