На защиту Отчизны: как формировалось войско ВКЛ 1 19.03.2019, 16:04

Оборона была делом всей страны.

На рубеже 17 века Великое Княжество Литовское не имело в своем распоряжении постоянную армию, чтобы охранять свои территории. В это время литовская казна не пополнялась за счёт сборов налогов, предназначенных для нужд обороны страны. Литва могла надеяться только на немногочисленный вооруженный отряд, расположенный в Вильне, Смоленске, Полоцке и состоящий всего из пару сотен наемных солдат, на содержание которых верховные власти выделяли скромную материальную помощь, пишет «Литвин».

Если денег, чтобы покрыть расходы, было недостаточно, они вынужденыбыли брать займы и погашать их после сбора очередных налогов. Под руководством короля Владислава ІV сформировался артиллерийский корпус. Средства для его существования выделялись из королевских земель. Жителей обязывали выплачивать определенную дань, которая называлась «квартой» и составляла пятую часть доходов семьи.

Когда разворачивались боевые действия, солдаты полевой армии призывались к службе. Однако только на время войны. Такой указ издали чиновники на одном из собраний литовского сейма. По завершению военных операций на территории государства отряды наемников расформировывали, и пехотинцы возвращались домой.

Посполитое рушанне

Литовское войско было организовано по такому же принципу, как и армия Короны. В ее ряды входили также особые подразделения и частные боевые дружины. Состав общего воинского формирования подчинялся верховной власти и городскому самоуправлению. Большую часть войска занимало оборонительное посполитое рушанне.

В 1588 году утвердили ІІІ Статут ВКЛ, в котором оговаривалось, что нести службу и выполнять долг перед державой должен каждый землевладелец, в том числе представители шляхты и духовенства. Речь не шла про выходцев из вильнюсской иезуитской коллегии. Вступать в войско привлекали татар и горожан, проживавших на территории Королевства.

Числиться солдатом посполитого рушання считалось большой честью, нежели служить в ряду наемных отрядов. Если землевладелец не мог по состоянию здоровья или возраста лично участвовать в таких элитных войсках, то за ним сохранялось право выдвинуть взамен другую кандидатуру и рекомендовать своего наместника. Солдаты, которые уже не раз сражались за государство на вражеских землях, зачастую противились приходить на опись, но их все равно проверяли и вынуждали отметиться.

Чтобы ужесточить наказания, для тех, кто не появлялся на опись хоругвь, власти с целью устрашения придумали отбирать у них имущество. Вальны сейм отвечал за проведение очередных созывов для набора солдат.

Указ издавался королем, который рассылал кандидатам прутики из ивы, собранные в пучки, которые призывали рыцарей приехать для участия в боевом походе. Как правило, полевая служба продолжалась в течение трех месяцев, о чем предупреждали новоизбранных рыцарей и солдат.

Литовский король изредка нарушал обычай и сам организовывал созыв посполитого рушання, не согласовывая проведение с главами сейма. Такие собрания происходили как в масштабе всего государства, так и в небольших воеводствах, на землях шляхты.

Верховный правитель не боялся использовать свои полномочия и собственнолично устраивал назначение командиров на главные посты. По указу короля армия могла быть поделена или направлена служить на соседних землях.

Такое беззаконие и наглость монарха вызывало недовольство среди представителей литовской шляхты, но они все равно должны были подчиниться. Командование посполитым рушаннем теоретически осуществлял король, однако его ставку редко видели в Литве. Когда он покидал военный лагерь, наместникам считался Великий гетман литовский.

Численность солдат ополчения могла достигать порядка 25 тыс. человек, однако точного количества никто не знал. Боеспособность ополченцев порой оставляла желать лучшего, потому что собрать все части в полном составе было сложно.

На службу зачастую призывали обычных землевладельцев с сомнительными успехами в боевом искусстве и до этого не владевших оружием. Такие новоизбранные солдаты привыкли к вольному поведению и не имели хороших боевых качеств. По этой причине с дисциплиной и организацией собранные отряды испытывали проблемы. Если основная часть войска выдвигалась в бой, то начальники полков давали им менее серьезные задания, к примеру, оставаться в тылу и следить за наемными ротами.

Паветные хоругви

Во главе хоругвей посполитого рушанья стояли воеводы, каштеляны и хорунжии. Если к верховному правителю поступали угрозы войны со стороны чужих земель, и немногочисленная армия государства не в силах была защитить паветы, то по указу сеймиков проводился созыв войск, чтобы обезопасить страну от захвата.

Легкие кавалеристы войск ВКЛ в 17 веке

Управление хоругвями осуществляли также маршалаки или земские чины, когда маршалки отсутствовали. Они следили за имуществом шляхты, оказывали всяческую поддержку горожанам и брали на себя функции судей.

По инициативе шляхты на сеймиках начали избирать паветные хоругви. Их формирование происходило по такому же принципу, как и устройство государственной роты. Командовать паветными хоругвями обязаны были ротмистры. Эту должность обычно отдавали коренным солдатам, которые отличились в боевых сражениях и имели награды.

Чтобы обеспечить нужды подобного воинского подразделения сеймиков, хоругвям предоставляли специальное жалованье. Кавалеристам и пехотинцам выдавали вооружение и обмундирование. Войска, подчинявшиеся сеймикам, всегда получали достаточное количество провизии. Служба продолжалась не менее 3-х месяцев. В боевые отряды входили казаки, гусары, рейтары и драгуны.

Однако даже высокий оклад, который имели паветные роты, не улучшал их боеспособность. Причиной был тот факт, что такие литвинские дружины формировались после государственных и наемных отрядов. Солдат попросту не успевали подготовить и научить сражаться с большим искусством. В 1648 году земли княжества оказались под угрозой захвата повстанческими отрядами, которые возглавлял Хмельницкий. По указу верховных властей на сходе сеймика было поставлено требование, обязывающее хоругви не покидать границы своих паветов.

Частное войско

Крупнейшие города на территории Литвы и Ливонии могли себе позволить нанять собственные наемные армии, которые обеспечивали защиту городских стен. Они не принимали участия в боевых действиях, а охраняли только владения хозяина и защищали замки. Поскольку король не особо приветствовал такие привилегии магнатов, то подобные отряды лишь изредка встречались в государстве.

Гусария ВКЛ

К примеру, гетману Радзивиллу принадлежало небольшое войско в составе сотни татарских и шестидесяти драгунских солдат. Януш Радзивилл нанял на службу солдат вдвойне больше. Когда началось восстание Хмельницкого, Януш Кишка, который в то время восседал на посту Великого гетмана литовского, командовал двумя хоругвями пехотинцев.

Один из самых богатых и влиятельных магнатов Казимир Леон Сапега отправлял в сражение тысячи солдат. Большую часть затрат на обмундирование и снаряжение подканцлер оплачивал лично.

Однако содержание частных отрядов было непозволительной роскошью. Многие литовские магнаты решали поберечь свои карманы, поэтомуотдавали отряды под управление Речи Посполитой, чтобы государство обеспечивало их провизией и оружием с помощью средств, выделяемых из казны.

В целом основную часть боеспособного войска княжества составляли наемные солдаты. На устраиваемых сходах сейм объявлял про начало наборов и собирал необходимое количество мужчин на службу, а король только регулировал второстепенные вопросы.

Роль гетманов

Во главе королевской и литовской армий стояли гетманы, которых назначал король, одновременно являвшийся Великим князем Литовским. Он обладал в стране практически безграничной властью, поэтому способен был назначать избранников на любую высокую должность по своему усмотрению.

К примеру, король Сигизмунд ІІІ Ваза доверял руководство войсками региментару. Гетманы, как опытные военачальники, считались востребованными только на время войны. В часы перемирия они теряли армию и власть.

Король мог отправить одному из гетманов, полевому или великому, специальные листы, не указав фамилии ротмистров, тем самым нарушая полномочия гетманов. В 1646 году Владислав ІV также внес разлад в отношения между ротмистрами и Янушем Кишкой, забыв вписать в листы их фамилии.

Королевское слово было решающим даже в том случае, когда возникал вопрос о применении пушек на поле битвы. Главнокомандующему армии приходилось обращаться за одобрением к королю.

Однако полевой гетман Великого Княжества Литовского имел право самостоятельно принимать решения и строить собственную боевую тактику. Если великий гетман и полевой присутствовали в лагере в одно время, то их полки действовали независимо друг от друга.

В подчинении у великого находились исключительно паветные хоругви, наемные солдаты и малые отряды шляхты, которых магнаты отдали под команду государства. Только с дозволения полевого гетмана он мог отдавать приказы его наемным ротам.

Как правило, такие ситуации возникали, когда существовала реальная опасность атаки вражеских сил со стороны. Однако великий гетман был единственным командующим посполитого рушання, если подобные отряды составляли часть обороны лагеря, и считался главным судьей среди военнослужащих.