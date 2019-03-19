Правительство Польши облегчает жизнь предпринимателям 19.03.2019, 16:13

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министерство предпринимательства и технологии Польши представило более 70-ти предложений для бизнесменов.

Как передает «Радио Польша», проект предусматривает, в числе прочего, продление срока уплаты НДС в импорте с 10 до 25 дней, разрешение основывать фирмы ремесленникам без утраты ремесленнического статуса, а также так называемое «право на ошибку» для начинающих предпринимателей в течение первого года деятельности малых и средних предприятий.

Министр предпринимательства и технологии Ядвига Эмилевич подчеркнула, что продление срока уплаты НДС от товаров, прибывающих в порты, - это ответ на просьбы представителей польских фирм. Министр выразила надежду, что это изменение в законодательстве привлечет импортеров к пользованию польскими портами вместо немецких или голландских. В этом случае таможенные пошлины за товары, привезенные, например, из Китая, можно будет заплатить в Польше.