Какой будет погода до конца рабочей недели 19.03.2019, 17:25

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Прогноз по Беларуси на 20 - 22 марта.

20 марта погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь местами по северу небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная в середине дня +3..+9°С. Атмосферное давление будет расти.

21 марта погоду будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Ночью и утром на большей части территории, днем местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный, умеренный, ночью в отдельных районах по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +5..+12°С.

22 марта ночью погоду обусловит атмосферный фронт, днем территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ночью на большей части территории, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +7..+14°С.