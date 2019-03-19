Белорусы об уходе Назарбаева: Время шкловского «елбасы» также подходит к концу 31 19.03.2019, 17:34

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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Диктаторопад объявляется открытым.

Сегодня правитель Казахстана Нурсултана Назарбаев заявил, что уходит со своего поста. Назарбаев несменяемо управлял Казахстаном с апреля 1990 года. Белорусы с радостью встретили новость об уходе засидевшегося правителя и провели параллели с нашей страной.

Сайт Сharter97.org приводит самые яркие комментарии:

"Один из несменяемых созрел. Неплохо!"

"Слово cозрел здесь действительно к месту. У большинства жителей Казахстана уже выработалось просто органическое неприятие к престарелому сидельцу".

"Позови с собой своего дружка лысого".

"Лукашенко! Готовься на нары, кто у тебя остался в «союзниках»? Только Вовка. Ростов всех не примет".

"Посыпались тираны. Кто сам уходит, а кого силой заставляют. Лукавый, твой черед. Cдавайся, сопротивление бесполезно. Новый срок может быть только тюремным".

"А вообще - приятная новость, как то немного легче стало на душе. Закон обьективной реальности никто не отменял. Мы видим, что уходят тираны сами или им помогают уйти. Остались единицы на нашей грешной земле. Путин, Лукашенко. Уходите!"

"Время шкловского «елбасы» также подходит к концу".

"Не смог таки в конце-концов нести на себе короны , которые сам на себя и надел. Рыгорыч, а вы часом не чувствуете усталости ?"

"Если бы это был Лукашенко, я бы для всего района поляну накрыл! Вот бы гуляли, пировали, песни пели! Эх, отмечал бы каждый год вместо Дня рождения".

"Диктаторопад объявляем открытым!"

"Завидую, Казахстан, завидую! Но, ничего, будет и на нашей улице праздник. Сейчас тунеядцы жировки 10-кратные получат и выйдут гурьбой на улицы".

"Как писал Солженицын в «ГУЛАГЕ» - «и горького не довеку, и сладкого не дополна».

Скоро и наше «горькое» закончится. Чувствую белорусскую весну", - пишут читатели Сharter97.org.