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Фотофакт: Украинские военные сбили беспилотник боевиков

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  • 19.03.2019, 17:45
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Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы.

В районе проведения операции объединенных сил сбит самодельный ударный беспилотник боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook, пишет liga.net.

По данным штаба ООС, на донецком направлении пророссийские наемники пытались применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь украинским военным.

"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия был поврежден", - отметили в штабе.


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