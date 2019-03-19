Как в Дзержинске строили дороги, а получили огромные лужи 3 19.03.2019, 17:56

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Грязь по колено согласно проекту?

Дзержинск, новый район жилой застройки Макавчицы. Здесь есть газ, вода, канализация и электричество. Многие позавидуют дзержинцам — у них есть вся инфраструктура, пишет tut.by.

Но не спешите с выводами — проехать по новым улицам можно только на джипе. Местный УКС, райисполком и ЖКХ при этом утверждают, что дороги «сделаны по проекту», приняты всеми службами, а жители района сами виноваты в том, что по дорогам не проехать — не пройти из-за грязи и глубоких луж. А еще они зачем-то сломали чугунные люки и бетонные крышки на колодцах.

Чтобы перечитать переписку жителей молодого микрорайона индивидуальной застройки с Дзержинским УКСом, ЖКХ, РОВД, МЧС, прокуратурой, стройнадзором и прочими ведомствами нужно потратить целый рабочий день. Вопросов к чиновниками у людей несколько: куда подевались люки на водопроводных колодцах и как жить с такой дорогой.

И знаете что? Из ответов чиновников следует, что проблема не в тех, кто проектировал и занимался благоустройством района, а в его жителях. Неужели Макавчицы заселяют какие-то вандалы, которые сами раскапывают свежеотсыпанную дорогу, выкапывают газопроводные магистрали и втихаря воруют у себя же чугунные люки с водопроводных колодцев?

А был ли мальчик?

— Наша переписка длится уже несколько лет, — говорит Александр, житель микрорайона. — И все началось с водопровода, который построил местный ЖКХ в 2011—2013 годах. На баланс его приняли почему-то с колодцами без люков. Вернее, когда приезжала приемочная комиссия, люки в нужных местах стояли. Но как только комиссия уехала, их собрали и увезли работники ЖКХ. Сначала люди накрывали колодцы кто чем мог — паллетами, досками, щитами. Когда на улицах появились заселенные дома, люди начали обращаться в ЖКХ — закройте люки, в них же могут дети угодить. Нам отвечали, что люки есть. Но как же они есть, если их и не было? А в устных беседах нам вообще намекали, что люки стояли, но их мы украли. Мы обратились в РОВД, прокуратуру — заявлял ли ЖКХ о пропаже люков, и если нет, то где они? Почему они не стоят у нас на улицах? Речь ведь идет не об одном люке, а о десятках.

— Внятного ответа до сих пор нет. Нам ответили, что Дзержинское ЖКХ для проведения сети среди прочего закупало чугунные люки. А так как жителями микрорайона «плиты и люки неоднократно демонтировались, поэтому частично пришли в негодность». В общем, противоправных действий не обнаружено. Зато у нас есть письмо за подписью директора ЖКХ Мурина от 2016 года — в нем говорится, что люки установлены. На самом деле на смотровые отверстия положены бетонные плиты. Но и они появились уже после 2016 года. А в 2018 году заместитель председателя по ЖКХ Дзержинского райисполкома Николай Жибуль ответил, что «после отгрузки люки повторно будут установлены». Как будто они здесь стояли… Кстати, Жибуль раньше был директором нашего ЖКХ и это при нем водопровод принимали в эксплуатацию.

Отметим, что постепенно проблема с люками решается — бетонные крышки понемногу меняют на полипропиленовые люки.

И.о. директора ЖКХ Виталий Позняк подтвердил, что до недавнего времени большинство колодцев было закрыто бетонными плитами.

— Было предписание МЧС сделать люки в колодцах с пожарными гидрантами. Мы это сделали, плюс поставили люки там, где их не было. Теперь по 10−20 штук в месяц устанавливаем, меняя плиты на пластиковые люки. Во всем микрорайоне порядка 400 колодцев. Осталось поменять в этом году около 60 люков.

Но вопрос все же остался — так были чугунные люки или нет? Если их не было, то почему пишут, что они были (в версию что их сломали — не верится)? И.о. директора не смог ответить на этот вопрос — в ЖКХ он работает недавно.

Плохую дорогу построили по проекту?

Но главная проблема микрорайона — проезжая часть улиц. Дорожные работы велись с 2013-го по 2015 год — согласно одному из писем райисполкома, проложено почти 12 километров дорог. Но не везде ими оказались довольны — некоторые улицы превратились в глубокие канавы, в которых постоянно стоит вода.

— Это не просто мелкие лужи, которые можно обойти. Кое-где их даже не объехать, — говорит Александр. — Дорожники в некоторых местах снимали до метра грунта. Это создало сразу несколько проблем. Так, дорожники «нашли» и газ — газовая труба закапывалась на глубину полтора метра, потому что отправной точкой для газовщиков была поверхность земли. А дорожники, срезая грунт, выкопали ранее проложенный газопровод среднего давления на пересечении улицы Солнечная и переулка Верескового. Над ним теперь максимум 30 сантиметров грунта вместо 90 сантиметров до верха трубы по нормативу.

Газовая труба

— Газовщики сначала сказали, что газопровод находится на проектной глубине, а вот дорога ниже проектной — на 0,9 метра. Потом приезжала целая комиссия — из УКСа, «ПМК-1093», райисполкома, «Дзержгаза». В итоге намерили, что подрядчик все же сделал дорогу по проекту, а газовщики будут свою трубу глубже закапывать. Получается, на газ и на дорогу — не согласованные между собой проекты? Мы считаем, что проектировщики просто не учли рельеф местности.

Об этом говорит и выпирающий над проезжей частью почти на метр водопроводный колодец — он должен быть в одном уровне с дорогой. Но главный аргумент в пользу того, что в этом месте допущена ошибка и дорожники срезали грунта больше чем нужно — огромная глубокая лужа, которая разлилась от края до края улицы. По логике это место нужно засыпать.

— Мы когда прокапывали траншею под газ видели, что слой песчано-гравийной смеси здесь всего 10−15 сантиметров. Разве этого достаточно?

А вот и вывод этой выездной комиссии: «установлено, что фактическая отметка поверхности дорожного покрытия соответствует проектной». То есть, здесь ошибки нет. Лужа тоже «согласно проекту»?

А где асфальт?

Благоустройство района началось в 2013 году. Заказчиком выступил «УКС-Дзержинск». Проектный институт «Стройпроект» разработал комплексный проект инженерных сетей и проездных путей. Отметим, что дороги здесь планировались с асфальтным покрытием. Выбор генподрядной организации проходил через тендер с начальной аукционной ценой почти в 4 миллиона долларов. В тендере участвовали две частные компании. Победителем стала молодая строительная организация ЧСУП «ПМК-1093», зарегистрированная в мае 2013 года, за месяц до тендера. Вторая фирма, ЗАО «ДСПК-93», в дальнейшем работала бок о бок с «ПМК-1093» над благоустройством — она стала субподрядчиком. Местный ОБЭП (по просьбе жителей района), кстати, проверял, не было ли при этом нарушено законодательство. В ответе говорится, что нарушений не установлено.

Подрядчик должен был сделать асфальтированные дороги по всему микрорайону, но в процессе реализации проекта стало понятно, что асфальта за бюджетные деньги не будет. Вместо него будет покрытие из песчано-гравийной смеси — в 2013 году были внесены изменения и постановления в cовмина № 983, устанавливающие, что для обеспечения минимального необходимого уровня инженерного оборудования участков теперь относятся улицы с проезжей частью, «обеспеченные покрытием из песчано-гравийной смесью».

У жителей района много претензий к благоустройству. Люди свободно оперируют нормами технических нормативных правовых актов (ТНПА), касающихся строительства дорог. И они уверены, что многое сделано неправильно, но стройнадзор и приемная комиссия приняла объект.

— Какими нормами руководствовались дорожники, «вырезая» дорогу в грунте на отметке -0,7 — 1,2 метра относительно поверхности земли и уровня прилегающих земельных участков? — возмущается один из жителей района. — После такого благоустройства я не могу попасть на свой участок — въезд на него теперь настолько крутой, что ни одна машина не заедет. А мне в выходные должны цемент привезти — что, на руках за 100 метров носить?

— Нас обвиняют, что это мы испортили новое дорожное покрытие, потому что прокладывали в 2016 году центральную канализацию. Но траншею для нее копали по неблагоустроенной обочине, а не по благоустроенной проезжей части. Ее закопали и все. А глина на дороге, скорее всего, из-за неправильно сделанных склонов обочин. Они не укреплены как это предписывает ТНПА, и во время дождей размываются, глина стекает на дорогу. Во многим местах после прокладки дороги «по проекту», стало только хуже.

Жители микрорайона после многочисленных обращений добились, что к ним на встречу приехали представители местного исполкома и ЖКХ.

Представительница ЖКХ заявила, что проблемы с лужами на улицах связаны в первую очередь с тем, что проект благоустройства предусматривал асфальтное покрытие. Это значит, что высота дорожного покрытия должна быть как минимум на 10 сантиметров больше, а по краям стоять бордюр. Когда подрядчики делали основание под асфальт, то они специально выбирали под него грунт. Если бы в проекте были грунтовые дороги, то надо было насыпать песчано-гравийную смесь поверх грунта.

Кроме этого люди узнали, что подрядчики все деньги уже потратили и у них нет средств, чтобы просто засыпать ямы, в которых стоит вода.

Заказчик строительства — УКС Дзержинского района, в своих ответах сообщает, что «прокладка канализации в микрорайоне нарушила целостность дорожного полотна и обочины». Кроме того в письме за подписью директора организации Гревцова говорится, что кооперативы по строительству канализации не предоставили акты ввода объектов в эксплуатацию. УКС предлагает жителям района за «предоставлением информации о сроках восстановления покрытия» обращаться… в кооперативы.

Что дальше?

01.02.2016 года Дзержинский райисполком подписал акт приемки дорог в эксплуатацию. УКС не сразу смог передать свой объект на баланс ЖКХ — его приняли только в мае 2018 года. То есть фактически два года за построенной инфраструктурой никто не следил. Почему эксплуатирующая организация не приняла дороги сразу, уже никто не расскажет: за это время сменилось несколько руководителей ЖКХ. Сейчас и.о. директора — Виталий Позняк. Он не стал отрицать очевидное — дороги плохие, люки установлены не везде.

— Дороги по проекту должны были быть с асфальтовым покрытием, но нам передали с грунтовым. Но подготовка была как под асфальтовое покрытие.

Состояние дорог директор ЖКХ списывает на весеннюю распутицу. Также он упомянул, что в прошлом году прокладывали канализацию и засыпали дорогу глиной. Но с тем, что проблемные места появились еще до прокладки канализации, Виталий Позняк согласен.

— Мы писали письма подрядчикам, чтобы те устраняли проблемы. Что-то в том году было сделано, часть работ перенесена на этот год. По нашей части мы с наступлением благоприятной погоды будем, где это необходимо, подсыпать, грейдировать. Поверьте, мы будем только «за», если на улицах района появится асфальтовое покрытие — его гораздо проще эксплуатировать. Когда на это будут выделены деньги никто сказать не может. По сути проект есть — денег нет.

В субподрядной организации ЗАО «СПМК-93», которая стороила дороги утверждают, что они все делали по проекту. Главный инженер предприятия Роман Бацагин кратко прокоментирвал ситуацию:

— Мы подрядная организация, которая выполняет то, что нам говорят. Изначально по проекту благоустройства района предполагался асфальт, но на тот момент на законодательном уровне в районах индивидуальной застройки отменили асфальтовое покрытие. Проект благустройства разделили на две очереди: первая — подготовка основания из ПГС, вторая — асфальт. Вот первую часть проекта мы и построили. На претензии заказчика (УКС Дзержинска) мы ответили, и на данный момент, на сколько я знаю, пока вопросов к нам нет.

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Пересмотрите еще раз все фото и видео с улиц микрорайона и скажите, можно ли говорить о том, что это все сделано «согласно проекту»? Просто закопать лужи не получится — воде все равно некуда деваться и она будет скапливаться в другом месте. Для этого нужно сделать водоотведение хотя бы по канаве. Но правильное решение проблемы более очевидное — завершить проект, в котором есть и тротуар, и асфальтовое покрытие, и водоотведение, и даже автобусные остановки. Тем более, что все земляные работы уже завершены, инженерные сети проложены. Даже проект есть. И есть не просто дешевая грунтовая дорога, а «основание под асфальтобетонное покрытие». Очевидно, что пока не будет исполнена вторая часть проекта благоустройства района, лужи и непроходимая грязь на улицах никуда не денутся.