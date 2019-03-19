В России губернатор Челябинской области подал в отставку 2 19.03.2019, 18:25

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Борис Дубровский

Борис Дубровский заявил, что по собственной инициативе попросил Путина об отставке.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. «Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно.

Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», — заявил Дубровский, обращение которого опубликовано на официальном сайте главы области, пишет РБК.

Накануне, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и лично Дубровского участниками антиконкурентных соглашений, в результате реализации которых более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост».