Людас Румбутис формально будет главным тренером «Дняпро-МЧЗ» 19.03.2019, 18:32

Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Фактическим наставником могилевского клуба будет Иван Биончик.

Людас Румбутис формально будет главным тренером "Дняпро-МЧЗ". Экс-наставник белорусской "молодежки" значится в бумагах, поданных клубом для прохождения лицензирования. У специалиста есть тренерская лицензия категории Pro, а у Ивана Биончика, который фактически является главным тренером "Дняпро-МЧЗ", есть только тренерская лицензия категории А. Такая лицензия не позволяет возглавлять команды высшей лиги.

Добавим, Румбутис не будет участвовать в тренировочном процессе, но будет приезжать на матчи и, возможно, приходить на пресс-конференции, отмечает by.tribuna.com. Кроме того, в исполком БФФ специалиста выдвигают как тренера "Дняпро-МЧЗ".