Главу католической церкви в Беларуси выписали из больницы после операции 1 19.03.2019, 19:06

Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Тадеуш Кондрусевич проходил лечение в Белостоке.

18 марта главу католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы. В Белостоке ему сделали операцию на позвоночнике. Там же, в Польше, он отслужил мессу за врачей и тех, кто молился за его здоровье, сообщает сайт catholic.by.

«С каждым днем чувствую себя все лучше и могу без проблем ходить. Понятно, что не на 5 или 10 километров, но в течение дня в сумме прохожу около двух километров, за один раз преодолевая отрезки по 200−300 метров. Надеюсь, что дистанция с каждым днем будет увеличиваться. Это также рекомендация врачей, которые утверждают, что движение — лучшая реабилитация», — рассказал архиепископ.

По его словам, ему практически нельзя сидеть и стоять, сгибаться, делать резкие движения и т.д.

Кондрусевич поблагодарил врачей, Бога и всех, кто за него молился.

Кондрусевича госпитализировали 10 марта. Операция на позвоночнике была запланированной. Во время отсутствия обязанности архиепископа, которые позволяет каноническое право, выполнял генеральный викарий — епископ Юрий Кособудский.