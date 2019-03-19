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Главу католической церкви в Беларуси выписали из больницы после операции

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  • 19.03.2019, 19:06
Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Тадеуш Кондрусевич проходил лечение в Белостоке.

18 марта главу католической церкви в Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы. В Белостоке ему сделали операцию на позвоночнике. Там же, в Польше, он отслужил мессу за врачей и тех, кто молился за его здоровье, сообщает сайт catholic.by.

«С каждым днем чувствую себя все лучше и могу без проблем ходить. Понятно, что не на 5 или 10 километров, но в течение дня в сумме прохожу около двух километров, за один раз преодолевая отрезки по 200−300 метров. Надеюсь, что дистанция с каждым днем будет увеличиваться. Это также рекомендация врачей, которые утверждают, что движение — лучшая реабилитация», — рассказал архиепископ.

По его словам, ему практически нельзя сидеть и стоять, сгибаться, делать резкие движения и т.д.

Кондрусевич поблагодарил врачей, Бога и всех, кто за него молился.

Кондрусевича госпитализировали 10 марта. Операция на позвоночнике была запланированной. Во время отсутствия обязанности архиепископа, которые позволяет каноническое право, выполнял генеральный викарий — епископ Юрий Кособудский.


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