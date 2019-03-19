Минское «Динамо» подало документы в КХЛ для участия в следующем сезоне 3 19.03.2019, 19:50

Захаров не смог выпросить место в лиге для «Юности»?

Минское "Динамо" и еще 21 клуб предоставили документы в КХЛ для участия в сезоне-2019/20, который станет 12-м в истории лиги.

"По состоянию на 15 марта 2019 года 22 клуба предоставили подтверждающие документы в соответствии с требованиями правого регламента КХЛ. В то же время у одного из клубов имеется задолженность в полтора месяца по зарплате перед игроками, которую клуб планирует погасить до конца марта. "Слован" и рижское "Динамо" не предоставили документы, у "Куньлуня" лига запросила уточнения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что "Слован" может быть исключен из состава КХЛ из-за проблем с финансированием. Команда из Братиславы впервые в истории лиги закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб — минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли, — уполномочен заявить ТАСС.