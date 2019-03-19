Закат Советских Патриархов 4 Газиза Шаханова, kasparov.ru

19.03.2019, 20:26

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Всем хотелось перемен.

Назарбаев ушел, оставив простых советских людей в странном самоощущении. Как бы спросонья народ спросил, не веря ошеломляющей новости: "Как, Вы уже уходите?". Следом напросился другой тревожный вопрос: "А что же будет с нами?". Те, кто оставался "жить без перемен", но желал, чтобы нечто подобное произошло у них, как бы тяжело вздохнули: "Ну, когда же, наконец, у нас?". Да, новость заставила оторваться от суеты многих: не только самих казахстанцев, но и всех тех, кто живет в этой большой и странной постсовковой семье, официально разведенной почти тридцать лет назад, но никак не разъезжающейся то ли оттого, что силен нервный психоз одиночества, то ли от того, что просто страшно.

Да, всем хотелось перемен... Кому-то охотнее верилось в то, что пахнущие весной изменения придут откуда-то из тех земель, где знавали большего влияния Европы, но, как оказалось, "прогресс" (или его проявления) – штука непредсказуемая, и может происходить даже из Центральной Азии, называемой шуточно Ханством, чьи традиции, как казалось, далеки от западных стандартов политической культуры.

Изменится ли жизнь в Казахстане после патриарха? По крайней мере, не так стремительно. Несмотря на "сильное-для-автократа" решение, Патриарх предпочел остаться в политике: и в правящей партии и главой Совета безопасности по совместительству. А как по-другому, транзит должен быть спокойным: хлеба должны колоситься, народ и инвесторы должен быть спокойны, что их не бросили. И, самое главное, Россия должна быть спокойной, что в "подбрюшье" дела идут спокойно, и ей не нужно оттягивать ресурсы из Украины на южные рубежи на тот случай, если в выборах победит "казахстанский Саакашвили" или "казахстанский Порошенко". А пока прежний патриарх следит за страной, и все вроде течет по-прежнему, для России вроде ничего не изменилось.

Да, для нынешнего режима, возможно, нет. А для граждан России, скорее всего, изменилось навсегда. Шок от того, что такое возможно... Может быть, теперь людям, живущим в Казахстане (свидетелям вдвойне редчайшего события, происходящего раз в 30 лет и в таком характерном регионе) самое время спросить у россиян: "Ну, когда же, наконец, у вас?".

Газиза Шаханова, kasparov.ru