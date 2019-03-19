В Польше планируют лишить иммунитета судей коммунистической эпохи 6 19.03.2019, 20:40

Иммунитета хотят лишить 7 судей и прокуроров, работавших во времена Польской народной республики.

Министр юстиций и Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о подготовке заявления о лишении иммунитета семи судей и прокуроров, работавших во времена Польской народной республики. Об этом сообщает Gazeta.pl.

По словам Зебро, целью такого шага является будущее привлечение к ответственности судей и прокуроров, которые причастны к преследованию борцов за демократию в коммунистические времена.

"Мы хотим, чтобы люди, совершившие преступления, ответили за свои поступки", - заявил Зебро.

Заявление о лишении судей и прокуроров иммунитета подготовили совместно с Институтом национальной памяти Польши.

Генпрокурор отметил, что среди лиц, в отношении которых прокуратура IPN требует лишения иммунитета, есть двое судей, которые до недавнего времени работали в Верховном суде, а один, который на сегодняшний день находится на пенсии, выносил судебные решения почти до конца прошлого года.

Также Зебро добавил, что до настоящего времени в Польше лишили иммунитета только одного судью, который выносил политические приговоры в коммунистический период.