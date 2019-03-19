Египет решил увеличить сборы с покидающих страну туристов 1 19.03.2019, 20:56

Фото: AFP

Египет - одно из самых популярных туристических направлений среди белорусов.

Высший совет по ценообразованию в Египте принял решение о повышении сбора, закладываемого в стоимость билетов на рейсы, отправляющиеся из аэропортов страны, сообщает издание «Вето» со ссылкой на источник в Министерстве гражданской авиации.

По данным собеседника издания, косвенный сбор с пассажиров международных и чартерных авиарейсов увеличится впервые с 2013 года и составит $25, что на $5 больше, чем раньше, передает РБК.

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в 2018 году поток туристов в Египет вырос на 16,5%, а доходы страны от туризма выросли на 11,9%, до $29,6 млрд.