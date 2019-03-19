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Видеофакт: Взрыв в атмосфере Земли, который в 10 раз мощнее Хиросимы

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  • 19.03.2019, 21:23
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В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен сам момент взрыва, передает ria.ru.

Инцидент был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли.

Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.

По данным сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты.


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