Видеофакт: Взрыв в атмосфере Земли, который в 10 раз мощнее Хиросимы 1 19.03.2019, 21:23

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В Сети появилось видео полета метеорита, взорвавшегося в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен сам момент взрыва, передает ria.ru.

Инцидент был зафиксирован американскими военными спутниками на высоте 25,6 километра над поверхностью Земли.

Мощность взрыва была в десять раз сильнее, чем у атомной бомбы, сброшенной американскими ВВС на Хиросиму в 1945 году.

По данным сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты.