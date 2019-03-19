США ввели санкции против золотодобывающей компании Венесуэлы 1 19.03.2019, 21:46

США расширили санкции против режима Мадуро.

Администрация США ввела новые санкции против режима диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. На этот раз они коснулись золотодобывающего сектора. США внесли в санкционный список горное госпредприятие CVG Compañía General de Minería de Venezuela, занимающееся золотодобычей, а также его президента, сообщило во вторник, 19 марта, министерство финансов в Вашингтоне, передает DW.

Активы компании и его главы Адриана Антонио Пердомо Мата в США замораживаются, с ними запрещается вести бизнес.

Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил режим Мадуро в том, что ради собственного обогащения он безответственно разбазаривает имущество и полезные ископаемые Венесуэлы. Горное предприятие поддерживает тесное окружение коррупционного режима Мадуро, утверждает глава американского Минфина.

Ранее США ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, государственной нефтяной компании PDVSA, а также против российского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за поддержки режима Николаса Мадуро.