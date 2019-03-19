Турнир в Майами: стали известны соперницы белорусок в парном разряде 19.03.2019, 21:56

АРИНА СОБОЛЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

ФОТО: REUTERS

В парном разряде престижного теннисного турнира примут участие три белоруски.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала женского парного разряда престижного турнира в Майами, в котором примут участие три белоруски: Виктория Азаренко, Лидия Морозова и Арина Соболенко, передает pressball.by.

В первом круге дуэт Азаренко и австралийки Эшли Барти, получивший "уайлд кард", померится силами с чешками Барборой Крейчиковой и Катариной Синяковой.

Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс сыграют с американкой Даниэль Коллинз и латвийкой Еленой Остапенко.

Морозова в тандеме с японкой Сюко Аоямой сразятся с японками Мию Като и Макото Ниномия.