Могилевчанке, которой прислали жировку на 900 рублей, пересмотрели сумму в 22 раза 7 19.03.2019, 22:10

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Женщина намерена писать жалобу.

Могилевчанке, которой в жировке за февраль выставили счет за воду в размере около 400 долларов в эквиваленте, все пересчитали. Итоговая сумма оплаты за коммуналку уменьшилась почти в 22 раза. «Приходили двое сотрудников „Горводоканала“, перепроверили счетчики, составили акт», — рассказала tut.by Ирина. Правда, она все равно намерена написать жалобу. В «Горводоканале» объясняют: это просто человеческий фактор — проверяющая ошиблась.

Когда в квартирах дома на улице Якубовского, 40 проверяли счетчики на воду, никого из домашних Ирины в квартире в это время не было. Но и извещения о том, что будет проверка, женщина, говорит, не получала. А когда увидела квитанцию, «чуть не поседела».

Ирина вызвала ревизора для проверки. Потому что по данным из жировки, в квартире за месяц якобы использовали около 400 куб. м воды. Это примерно в 30 раз больше, чем в среднем потребляет семья из трех человек (а именно столько людей прописано в квартире могилевчанки).

Проверяющие в понедельник, 18 марта, сняли показания счетчиков в присутствии жильца квартиры.

— В итоге за коммуналку нужно заплатить 41 рубль. Потому что по воде холодной идет переплата 12 «кубов», по горячей — 1 «куб», — рассказала Ирина. — С этим актом сказали ехать в «Жилэкспо» (обслуживающая организация. —), чтобы сделали перерасчет. Почему я должна это делать? Ошибка ведь не моя.

Женщина намерена писать жалобу. В «Горводоканале» объяснили, что в этом случае сыграл человеческий фактор: контролер плохо себя чувствовала и перепутала две цифры.

— Показания снимают люди. Не всегда цифры на счетчиках видно хорошо: бывает темно, например, — объяснила начальник отдела водосбыта «Горводоканала» Светлана Войтова. — Этот случай нам как обухом по голове: подобное случается крайне редко.

По словам Светланы Войтовой, в Могилеве в одном доме установлены электронные приборы учета, которые передают данные дистанционно. Эксперимент длится около года, и он успешен: данные достаточно точны. Возможно, вскоре такие счетчики будут устанавливать и в других многоэтажках Могилева. Один нюанс: если устанавливать электронные счетчики воды с дистанционной передачей показаний, то во всем доме, а не в отдельных квартирах. Это особенность технологии.