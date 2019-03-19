Амбромавичус и Данилюк - что они делают рядом с Зеленским? 6 19.03.2019, 22:16

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Фото: ze2019official

Этих политиков принято считать реформаторами и противниками олигархии.

Владимир Зеленский 18 марта встретился с представителями бизнеса. На встрече присутствовали политики, которых принято считать реформаторами и противниками олигархии.

Темная лошадка, которой управляет олигарх Игорь Коломойский. Такая оценка лидера президентских рейтингов Владимира Зеленского часто звучит, когда заходит речь о его экономической политике и команде в случае победы на выборах. На вчерашней встрече кандидата с представителями бизнес-ассоциаций были замечены экс-министр экономики Украины Айварас Абромавичус, экс-министр финансов Александр Данилюк.

Журналист «НВ» спросил у политиков-реформаторов: что они делают рядом с Зеленским и будут ли они работать в команде основателя студии 95 квартал, если он станет президентом Украины?

Александр Данилюк: Если будет возможность реформ при поддержке президента - мы будем рады

«Я в одной команде с моими друзьями реформаторами, которая включает и Айвараса Абромавичуса и Руслана Рябошабку (заместитель министра юстиции - Авт.), и Сергея Лещенко. Конечно, если представится возможность единой сильной командой реформировать страну при поддержке президента - мы будем рады. У меня есть чёткое видение комплексных реформ, которое я всегда отстаивал».

Фото: ze2019official

Айварас Абромавичус: Если на мои услуги будет спрос, я откликнусь на такое предложение

- Я бы сказал, что я помог Зеленскому организовать встречу с бизнес-ассоциациями, эта встреча планировалась на протяжении трех недель. Я промодерировал эту дискуссию, считаю, что лидирующий кандидат в президенты должен встречаться с бизнес-сообществом, проводить для них свою экономическую программу. Услышать, чем бизнес живет и на что хочет, чтобы будущий президент обращал внимание. На данном этапе это и есть моя функция – модерировать дискуссии этого кандидата с западными партнерами и бизнес-ассоциациями, и какой-то будущей роли у меня пока нет на данные момент.

Но вы рассматриваете такой вариант?

Смотрите, я здесь уже живу 10 лет, я никогда не говорил, что я откажусь помогать Украине. Поэтому, если на мои услуги будет спрос и мне будет дан, какой-то важнейший участок ответственности, то с большой долей вероятности, я откликнусь на такое предложение.