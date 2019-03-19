В Минске вручат премию за онлайн-литературу 19.03.2019, 22:31

Фото: premija.litrazh.org

Победители получат призы в 16 категориях.

22 марта в Минске в Галерее tut.by пройдёт первое вручение литературной премии "Празрысты Эол", передает euroradio.fm.

Премия вручается за электронную и онлайн-литературу. Лауреаты, выбранные тайным электронным голосованием, будут награждены призами авторства Павла Войницкого.

Победителей определяли члены Виртуальной литературной академии, в которую входят, например, Валентина Аксак, Валентин Акудович, Владимир Орлов, Дмитрий Бартосик, Леонид Голубович, Сергей Дубовец, Светлана Курс, Владимир Некляев, Андрей Ходанович и другие белорусские литераторы.

Победители получат призы в 16 категориях.