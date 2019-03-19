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Ученые выяснили, как вылечить алкоголизм без лекарств

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  • 19.03.2019, 22:46
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Американские исследователи представили революционный метод лечения алкогольной зависимости.

Американские исследователи из Института Скриппса представили общественности новый, революционный метод лечения алкогольной зависимости, передает astrakhanfm.ru.

В течении нескольких лет ученые проводили опыты над крысами и добились необходимого результата. С помощью лазера подопытным выжигают центральное ядро миндалины переднего мозга. Нарушение нейронных связей позволяет сразу же отказаться от употребления спиртных напитков и облегчить абстинентный синдром.

Эксперты предостерегают граждан от прохождения подобной процедуры. Они считают, что это может привести к необратимым последствиям, и даже инвалидности.


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