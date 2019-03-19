Экс-глава Европейского совета: Однажды британцы вернутся в ЕС 1 19.03.2019, 22:59

Герман ван Ромпей

Герман ван Ромпей считает, что если Великобритания выйдет из ЕС, то однажды она снова станет членом блока.

Бывший председатель Европейского совета Герман ван Ромпей считает, что если Великобритания выйдет из ЕС, то однажды она снова станет членом блока.

Об этом он сообщил, обращаясь к членам своей партии CD&V, сообщает eurointegration.com со ссылкой на Euractiv.

"В любой нормальной стране Тереза Мэй уже давно бы подала в отставку", - сказал бельгийский политик, комментируя процесс выхода Британии из ЕС.

Он отметил, что у Великобритании мало рычагов влияния на переговорах с Брюсселем. "Британцы гораздо более зависимы от нас, чем мы от них", - считает Герман ван Ромпей.

Политик считает, что наилучшим сценарием сейчас был бы новый референдум с "хорошим результатом", иначе произойдет Brexit без соглашения.

"Я лично убежден, что если Великобритания выйдет из ЕС, однажды они вернутся", - добавил ван Ромпей.