Казахский политолог: Отставка Назарбаева стала неожиданностью, но приятной 1 19.03.2019, 23:11

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Жан Кошербаев

фото с его страницы в Фейсбуке

В Казахстане нарастали протестные настроения.

19 марта Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 29 лет, подал в отставку. Причем сделал это в прямом эфире во время совещания по актуальным вопросам социально-экономического развития страны. Стало ли это решение Назарбаева неожиданностью для граждан Казахстана, что его могло подтолкнуть к такому решению и чего ждать дальше? На эти вопросы в комментарии “Еврорадио” отвечает казахский политолог, старший преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики Республики Казахстан факультета международных отношений Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жан Кошербаев.

- Стало ли решение Нурсултана Назарбаева об отставке неожиданностью?

- Я сам узнал об этом за несколько минут до вашего звонка. Новость неожиданная, такого абсолютно никто не ожидал. Наоборот, все ждали, что президент и дальше будет исполнять свои обязанности. Теперь исполнять обязанности президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Он дипломат, бывший министр иностранных дел. Но новость полностью неожиданная для нас.

- Что могло подтолкнуть Назарбаева к такому шагу: состояние здоровья, понимание, что засиделся на этой должности, или тут какая-то хитрая политическая игра имеет место?

- Думаю, президент учел обстановку в стране. А она в последнее время не очень спокойная на фоне существующих социальных проблем. Играет свою роль и активность оппозиции, находящейся за рубежом. Его главный политический оппонент, более того, личный враг президента, Аблязов, очень активно призывает через соцсети людей к массовым уличным протестам. Протестные настроения в стране нарастают, и президент это не только понимает, но и учитывает. Видимо, с учетом всего перечисленного он и принял такое непростое для себя решение. Ну, почти тридцать лет сидит на посту и, по-видимому, понимает, что уже пора уходить. Ведь хотя все протесты и подавлялись, по-видимому, президент понял, что и дальше закупоривать ситуацию не получится, что все это может вылиться во что-то масштабное. Что же касается состояния здоровья президента, то здесь о чем-то говорить не приходится, так как у нас на этот счет нет никакой информации. Разумеется, ему уже 78 лет, но не думаю, что причина решения в возрасте. Скорее всего, главную роль сыграли социальные проблемы и протестные настроения.

- Чего вы ждете от Токаева, он продолжит прежний политический и экономический курс или выберет другое направление?

- Каких-то кардинальных изменений не приходится ожидать, так как Касым-Жомарт Токаев из команды президента, и, скорее всего, президентская линия будет продолжена. Определенная либерализация в политической системе может быть, но кардинальных изменений я не жду. Более того, не стоит забывать, что президент закрепил за собой пост председателя Совета безопасности и будет контролировать основные векторы внешней и внутренней политики.

Никаких народных волнений по итогу ухода Нурсултана Назарбаева я не жду, потому что был использован очень мягкий механизм передачи власти. Особенно с учетом того, что народ с облегчением воспринял сегодняшнюю новость — все долго ждали этой новости.

- Вы сказали про облегчение от новости об отставке Назарбаева — с чем это связано?

- С надеждой на позитивные изменения. Потому что Касым-Жомарт Токаев воспринимается как человек, который хоть и входит в команду президента, не вовлечен в какие-то межклановые интриги, борьбу, который не принадлежит ни к одной из группировок. И поэтому его воспринимают по сравнению с другими как честного и достойного человека, который знает свое дело. Ко всему прочему, его и за рубежом знают.