Кто сыграет против Беларуси за сборную Голландии 19.03.2019, 23:17

Они громили «Реал» и проходили БАТЭ.

В четверг Беларусь стартует в седьмой для себя квалификации к чемпионату Европы. Первый матч команда Игоря Криушенко проведет на выезде против Голландии. «Оранжевые» в новой цикл входят с молодым составом – всего один футболист из ростера Роналда Кумана старше 30. Для сравнения, в нашей сборной сейчас 14 игроков перешагнули третий десяток, пишет «Трибуна».

Несмотря на молодость большинства игроков сборной Голландии, половина из них уже имеет опыт игры с белорусскими командами. Также в составе соперника есть футболисты «Аякса», которые совсем недавно эффектно вынесли из плей-офф Лиги чемпионов «Реал».

Кто проходил БАТЭ?

БАТЭ и ПСВ пересеклись во второй половине августа 2018-го в плей-офф Лиги чемпионов. Борисовчанам оказалось не под силу пройти гранда голландского футбола: на голы Туоминена и Глеба соперник ответил шестью забитыми мячами – домашние 2:3 и выездные 0:3.

В текущем списке «оранжевых» пять представителей ПСВ, все из них поучаствовали в победах над БАТЭ.

Йерун Зут, вратарь, 11 матчей за сборную, 15 пропущенных мячей

Ему забивал даже Глеб. Скорее, у Алекса просто не было выбора. Зут ошибся на выходе, а Глебу не оставалось ничего другого, как поразить опустившие ворота ПСВ.

Однако эта ошибка не поколебала позиции Йеруна в команде. Шестой сезон кряду Зут, за которым следит сама «Барселона», является первым номером ПСВ

Дензел Думфрис, защитник, 3 матча

22-летний игрок обороны считается будущим голландского футбола. Любопытно, но за «оранжевых» Думфрис мог вообще не играть. Дело в том, что защитник в 17 провел два матча за национальную сборную Арубы – своей исторической родины. Однако через два года Дензел получил вызов в голландскую молодежку, а в октябре 2018-го дебютировал за национальную команду.

Стевен Бергвейн, полузащитник, 3 матча

Примерно в одно время с Думфрисом майку голландской сборной примерил и Бергвейн. Два последних сезона невозможно представить атаку ПСВ без этого 21-летнего хавбека с суринамской кровью. Досталось от него и БАТЭ. Если в Борисове Бергвейну отличиться не удалось, то в домашнем поединке Стевен своим точным ударом положил начало разгрому «желто-синих».

Пабло Росарио, полузащитник, 1 матч

В 19-летнем возрасте Росарио, от которого в свое время отказался «Аякс», ПСВ выкупил за 165 тысяч евро у «Алмере Сити» из Д2. Трансфер оказался успешным. Если в прошлом году Пабло только подпускали к основе, то сегодня Росарио стабильно начинает в старте. Неудивительно, что и он прошлой осенью провел дебютный матч за сборную и помогает ПСВ уверенно идти на первом месте в чемпионате.

Люк де Йонг, нападающий, 17 матчей, 4 гола

Главная головная боль Алексея Баги в матчах с ПСВ и один из двух номинальных нападающих в составе голландской сборной. В двух поединках против БАТЭ де Йонг забил один мяч и отдал две голевые передачи. Но это еще цветочки – в национальном чемпионате нападающий в этом сезоне имеет на счету 21 гол в 26 матчах. И это далеко не первый урожайный год футболиста на Родине, где де Йонг носит лавры одного из лучших снайперов с 2010 года.

Кто выносил «Реал»?

Роналд Куман вызвал в сборную четверых футболистов «Аякса». Квартет имел прямое отношение к разгрому мадридского «Реала» в недавнем матче Лиги чемпионов (4:0). Отметим, что каждый из футболистов провел в двух поединках по 90 минут.

Дэйли Блинд, защитник, 60 матчей, 2 гола

После четырех сезонов в Англии, где футболист выступал за «МЮ», Блинд вернулся в родной «Аякс». За трансфер амстердамцам пришлось раскошелиться на 14 миллионов фунтов. Однако в клубе об этом не жалеют: центральный защитник сразу вошел в число лидеров команды, а в одном из матчей чемпионата даже оформил хет-трик. Ну и помог «Аяксу» выйти в четвертьфинал ЛЧ.

Маттейс де Лигт, защитник, 13 матчей

Самый молодой футболист в нынешнем составе «оранжевых» – де Лигту всего 19. Тем не менее, вот уже второй сезон центрбэк является железным игроком старта «Аякса». Да и в сборной Маттейс играет второй год, дебютировав за нее в 17-летнем возрасте. Неудивительно, что за талантливым футболистом сейчас охотятся «Барселона» и «Ливерпуль».

Донни ван де Бек, полузащитник, 5 матчей

Еще один воспитанник «Аякса», за которым охотятся топ-клубы – ПСЖ, «Барселона» и «Рома». В Голландии ван де Бека хвалят за грамотную игру перед нападающими и умение врываться в свободные зоны, которые создают форварды. Это позволяет набирать неплохие баллы по системе «гол+пас». К примеру, в текущем сезоне Донни забил шесть мячей и отдал десять голевых передач в 26 матчах чемпионата.

Френки де Йонг, полузащитник, 5 матчей

Если за вышеперечисленными футболистами «Аякса» скауты «Барселоны» только следят, то де Йонг летом переберется в столицу Каталонии. За опорного полузащитника испанский клуб выложит более 70 миллионов евро. Матчи против «Реала» еще раз доказали правильность трансфера 21-летнего голландца.

Кто обыгрывал Беларусь?

Против Голландии наша сборная играла в последнем отборочном цикле. В квалификации на ЧМ-2018 белорусы при Александре Хацкевиче проиграли в Фейеноорде 1:4. К ответному поединку националку уже готовил Игорь Криушенко. Несмотря на яркий второй тайм в исполнении наших футболистов, сборная на поле «Борисов-Арены» уступила 1:3. Кроме в тех матчах принимали участие восемь игроков из нынешнего ростера Кумана.

Виргил ван Дейк, защитник, 24 матча, 3 гола

Джорджиньо Вейналдум, полузащитник, 53 матча, 10 голов

Два футболиста «Ливерпуля» провели игры с белорусами от звонка до звонка. В первом матче Вейналдум проверил на прочность штангу ворот Горбунова, а ван Дейк спас команду после удара Корниленко, а в другом эпизоде сыграл рукой в собственной штрафной, за что никак не был наказан.

Дэйви Проппер, полузащитник, 13 матчей, 3 гола

В двух матча против белорусов успел засветиться и этот футболист «Брайтона». Дома Проппер появился на поле в перерыве, заменив Снейдера. В Борисове центральному полузащитнику удалось забить – Дэйви воспользовался скидкой Роббена и расстрелял ворота Черника.

Куинси Промес, полузащитник, 34 матча, 6 голов

Любопытно, треть своих мячей за сборную Куинси забил белорусам. На счету Промеса два гола в домашнем поединке в Фейеноорде, которые футболист оформил в стартовые полчаса.

На ответный матч Промес не полетел.

Кевин Стротман, полузащитник, 43 матча, 3 гола

Такая же картина и у Стротмана – он играл против белорусов только дома. Хавбек вообще мог не появиться на поле, так как накануне встречи получил повреждение. Однако в тренерском штабе все-таки рискнули выпустить Кевина в старте. В итоге голландец ничем особым не запомнился и был заменен на 79-й минуте.

Райан Бабел, полузащитник, 54 матча, 8 голов

Тонни Триндаде де Вильена, полузащитник, 15 матчей

Мемфис Депай, нападающий, 43 матча, 11 голов

У этого трио противоположная ситуация: в Фейеноорде они не играли, зато поучаствовали во второй победе над Беларусью. Бабел активничал 90 минут на левом фланге, де Вильену заменили на 56-й минуте, а Депай появился на поле в середине второго тайма и успел забить со штрафного, отправив мяч точно в угол.

Кто еще играл против наших?

В 2015-м и 2016-м белорусская молодежка дважды сыграла со сверстниками из Голландии в отборе на ЧЕ-2017 (U-21). Обеим командам не удалось занять первое место в квинтете, которое давало прямую путевку на Евро – триумфаторами группы стали словаки.

Первый белорусско-голландский матч прошел в Тилбурге – хозяева одержали победу 1:0. В матче на стадионе «Минска» подопечным Игоря Ковалевича удалось разжиться очком – 2:2. Вместе с Вильеной в обоих поединках участвовал Аке.

Натан Аке, защитник, 10 матчей, 1 гол

К тому времени голландец успел провести полноценный сезон в премьер-лиге за «Уотфорд». Однако даже наличие такого футболиста в центре защиты не помогло избежать потери очков в Минске – Аке ничего не сумел противопоставить Савицкому, забившему два мяча.