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Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о «Брекзите»

  • 2.03.2019, 8:16

Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода Великобритании из его состава.

Европейский Союз готов пойти на уступки Великобритании в вопросе о стратегии ее выхода из состава ЕС ("Брекзите"). Об этом заявил в опубликованном в субботу, 2 марта, интервью немецкой газете Die Welt глава делегации Евросоюза на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье, пишет dw.com.

По его словам, государства Евросоюза могут согласиться с отсрочкой "Брекзита", но при соблюдении определенных условий. В частности, должна быть отчетливо ясна цель этой отсрочки. "Любое продление срока означает продление неуверенности граждан и предприятий с обоих сторон", - предостерег Барнье.

"Бэкстоп" - лишь временная мера

Кроме того, глава делегации ЕС затронул тему опасений Лондона, связанных с "бэкстопом". На этом механизме настоял Евросоюз, чтобы избежать возобновления таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия. "Мы знаем, что в Великобритании существуют сомнения в связи с "бэкстопом", который якобы может привести к тому, что страна навсегда останется связанной с ЕС. Это не так", - заверил Барнье, подчеркнув, что Евросоюз готов предоставить "гарантии, заверения и разъяснения" касательно того, что "бэкстоп" будет лишь временной мерой.

Ранее британский парламент одобрил возможность отсрочки "Брекзита", представленную премьер-министром Терезой Мэй. Если парламентарии вновь выскажутся против "жесткого" "Брекзита", 14 марта они смогут проголосовать об отсрочке выхода Соединенного Королевства из ЕС. По данным СМИ, в Брюсселе, по всей видимости, рассматривают возможность отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза на два года. В настоящий момент предполагается, что "Брекзит" состоится 29 марта этого года.


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