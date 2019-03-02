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Археологи обнаружили в Китае «эликсир бессмертия»

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  • 2.03.2019, 8:23
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Фото: billionnews.ru

Ему около 2 тысяч лет.

Ученые в ходе раскопок древнего захоронения в районе города Лоян провинции Хэнань в Китае обнаружили бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань (202 год до н. э. - 8 год н. э.) считалась "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает БелТА со ссылкой на агентство Синьхуа.

В найденном во время раскопок кувшине содержалось около 3,5 л напитка, который, как показала лабораторная экспертиза, содержит нитрат калия и алунита - главные ингредиенты зелья, которое, как верили в Древнем Китае, способно продлевать жизнь человека на бесконечно долгие годы.

"Это легендарное снадобье в нашей стране обнаружено впервые, - отметил глава Института объектов культурного наследия и археологии города Лояна Ши Цзячжэнь.

Находка имеет большое значение для изучения древних методик, с помощью которых люди предпринимали попытки достичь бессмертия.

При изучении "эликсира бессмертия" специалисты смогут решить ряд научных проблем эволюции китайской цивилизации.

Помимо уникальной жидкости археологи обнаружили в гробнице площадью около 210 кв. м керамику, изделия из нефрита и меди.

Ученые еще не установили, кем был при жизни человек, похороненный в этой могиле. Найденные артефакты дают основание полагать, что он был представителем древнекитайской знати.


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