БЖД запустила единый круглосуточный контакт-центр для пассажиров 4 2.03.2019, 8:27

Контакт-центр работает по телефону 105.

1 марта белорусская железная дорога (БЖД) запустила единый контактный центр для своих клиентов. Об этом говорится на сайте организации.

В контакт-центре можно получить всю информацию, касающихся перевозок, а также сотрудники окажут всю необходимую поддержку пассажиру.

На самом деле официальное открытие центра произошло ещё в прошлом году в городе Могилев. С тех пор к контакт-центру постепенно присоединялись все области страны.

Теперь вся Беларусь может воспользоваться единым номером 105, чтобы получить нужную помощь.