Почему продажи новых авто выросли, но радоваться этому рано 3 2.03.2019, 8:34

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Закредитованность населения увеличивается.

Те, кому этот Новый год удалось встретить в здравом уме и твердой памяти, наверняка помнят злободневную песню Семена Слепакова "Это был тяжелый год. В новом будет все наоборот".

Так вот, товарищи соотечественники! Официальная статистика категорически не согласна с тем, что 2018 год был плохим, пишет abw.by.

Недавно Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги - и выглядят они очень оптимистично.

В прошлом году в Беларуси было продано 53.835 новых авто.

Конечно, на фоне мирового авторынка с его 94 млн 791 тыс. проданных машин это количество меньше арифметической погрешности (0,057%). Даже в рамках ЕАЭС мы занимаем скромную нишу в 2,6% при удельном весе российских продаж 94,1%. Впрочем, на фоне огромного Казахстана с его 3% наши показатели выглядят вполне достойно.

Но давайте посмотрим на эти 54 тысячи с другой стороны. Продажи дилеров в прошлом году выросли на 54%! Таких цифр белорусские продавцы не видели уже много лет.

Лидеры рынка сделали хороший вал: Renault продал автомобилей на 11% больше, чем в 2017-м, Volkswagen - на 24%, Skoda - на 66%. А Lada и Geely показали и вовсе какие-то космические объемы - плюс 198 и 588% соответственно.

Эти же марки сформировали и топ-10 популярных моделей в стране, за исключением оказавшейся на десятом месте Hyundai Creta.

В итоге Беларусь со средним показателем 333 автомобиля на 1000 жителей страны оказалась на уровне Латвии и Румынии, если анализировать европейскую статистику. Но с точки зрения покупки новых авто нам уже нечем хвастать: 4,6 авто на 1000 жителей - это не так уж и много. В соседних России и Польше данный показатель составляет соответственно 10 и 13 автомобилей, а в развитых европейских странах - больше 30 машин на тысячу жителей.

Казалось бы, все неплохо. Но именно сопоставление последних цифр существенно снижает градус головокружения от успехов: да, автомобилей у белорусов, казалось бы, хватает, но новых среди них совсем немного. И даже рост продаж у дилеров пока не в силах изменить общую картину. А если вспомнить, что большинство приобретенных новых авто - "бюджетники", покупка которых сопровождалась привлечением заемных средств через кредит или лизинг, то радоваться пока преждевременно.

Вот и БАА, по словам ее председателя Сергея Михневича, не спешит ставить перед собой амбициозные планы на 2019-й.

Как ожидают в ассоциации, оптимистичный сценарий на текущий год - это рост 10-15% к 2018-му, реалистичный сценарий - удержать продажи на уровне 2018 года.

О том, что рынок стабилизировался и не намерен больше бить рекорды, говорят показатели декабря 2018-го: рост продаж в этом месяце по сравнению с ноябрем составил лишь 10%, в то время как в 2017 году этот же показатель достиг 40%. Поэтому автомобильного бума в 2019 году не будет.

Причин тому несколько. Во-первых, наши продажи завязаны на состояние как белорусского, так и российского рубля, а курсовые колебания скажутся на ценах. В любом случае машины производства 2019 года будут дороже как минимум на 5%.

Во-вторых, закредитованность населения увеличивается.

В-третьих, рост доходов населения уже отстает от роста спроса на новые машины, и рано или поздно этот фактор скажется на продажах.

А как смотрят на идею покупки нового авто в нынешнем году наши читатели? На прошлой неделе мы спросили: "Планируете ли вы в этом году обновить автомобиль?"

Оказалось, что тех, кто не планирует озаботиться этим вопросом в целом, - 79%, из них 43% главным препятствием для обновления личного автопарка видят непростое финансовое положение.

21% опрошенных вполне допускает мысль о смене авто, но из них только 3% рассматривают к покупке новые варианты внутри страны. Такие ответы вполне сочетаются с прогнозами экспертов.

Источник: abw.by

Что приводит людей за новыми бюджетными машинами? Ответ очевиден. Автопарк страны, сформированный в 2011 году, катастрофически устарел, содержание "корча" оказывается более дорогим удовольствием, чем кредитные выплаты за новую машину экономкласса. И это значит, что достигнутые 54% роста продаж - всего лишь свидетельство того, как небогатым белорусам со старыми машинами вовремя предложили недорогие модели по необременительным кредитам. Хотя и такую роскошь могут позволить себе далеко не все.

А это значит, что на следующем новогоднем застолье мы с чистой совестью опять сможет спеть: "Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот".