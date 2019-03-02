Слезай с трона! 6 2.03.2019, 9:08

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Россия без Путина побратается с Беларусью без Лукашенко, уважая взаимный суверенитет.

Илья Мильштейн на сайте Радио Cвобода рассуждает про «шутника» Лукашенко.

- С одной стороны, белорусы против объединения с Россией, и если провести референдум, то 98% граждан проголосуют за независимость. С другой стороны, сам Александр Лукашенко как бы и не против, но при условии, что президентом нового государства станет именно он. Возникает вопрос: нет ли тут противоречия?

Выступая вчера в прямом эфире своего гостелеканала, он оговорился, что это была шутка, насчет России без Путина, но во главе с Лукашенко. Хотя, конечно, в этой шутке содержалась немалая доля такого юмора, который способны оценить лишь узкие специалисты.

Но все же попытаемся. Известно, что в 2024 году завершается очередной второй срок российского президента. Снова рокироваться с Медведевым он сможет только через 6 лет, оттого множатся слухи о скором учреждении настоящего «союзного государства», во главе с Путиным, которому тогда не надо будет ждать до 2030 года, чтобы вновь осчастливить помирающих от смеха россиян. Известно также, что белорусский правитель изо всех сил противится интеграционным планам Кремля, стремясь при этом держать ситуацию под контролем. Для чего постоянно встречается с Владимиром Владимировичем, то наскакивая на партнёра, то извиняясь перед ним, то опять-таки пошучивая, что обоим надоели эти встречи, а то заявляя, что они «никогда друг другу надоесть не смогут». Фоном идут организуемые и опровергаемые Минском утечки о неких секретных совещаниях с целью не допустить российской агрессии и алармистские речи Лукашенко о том, что «впихнуть белорусов в Россию» никому не удастя.

Нечто подобное, вероятно, происходит и теперь. Как обычно, Александр Григорьевич многоречив. Как обычно, в безудержной его болтовне сквозят простые человеческие мысли и чувства: тревога, страх, злость и надежда уболтать судьбу, как раньше всегда получалось. Как обычно, он излучает абсолютную уверенность в себе и о притязаниях Москвы на белорусские земли высказывается в том глумливом тоне, какой прежде позволял себе в заочных дискуссиях с местными оппозиционерами.

Разница лишь в том, что со своими диссидентами он спорил за власть в Минске, а Путину предлагает уйти на покой и освободить для него, для Лукашенко, трон московский. Смеха ради предлагает, да, но едва ли с тем, чтобы рассмешить Владимира Владимировича. А с тем, чтобы тот наконец отвязался от белорусов. Не забывая, впрочем, о том, что братьев нужно безостановочно подкармливать, если уж назвался Старшим Братом. И не увлекаясь всякими там налоговыми манёврами и оставляя без нефтяной ренты.

Между тем опасность поглощения Беларуси Русью столь велика, что Лукашенко, имитирующему бесстрашие, уже приходится до небес завышать ставки и грубить в открытую. Желаете, мол, создать общий эмиссионный центр для общей валюты в России, дабы уж наверняка покончить с нашим суверенитетом? Да пожалуйста, но тогда и сами отказывайтесь от нынешнего рубля и выдумывайте какой-нибудь новый денежный стандарт. А это совсем неприемлемо для Минфина РФ, при том что переговоры о тонкостях воссоединения российского рубля с бывшим белорусским «зайчиком» могут начаться хоть завтра. Ну правда, почему бы не образовать секретную комиссию по слиянию двух братских валют и годами, скупо информируя общественность о происходящем, не обсуждать эту довольно сложную, знаете ли, проблему? Деньги любят тишину, и покуда комиссия будет заседать, диктатор вдоволь успеет поразмышлять вслух о плюсах и минусах грядущего постсоветского Союза. В тоне примирительном. В тоне агрессивно-шаловливом. В тоне непоколебимом.

В сущности, Лукашенко тянет время, и это, пожалуй, сегодня самая эффективная стратегия в его утомительных диалогах с Москвой. Неясно только, на кого работает время и на что решится Путин, допустим, через пару лет, когда оно станет президента России поджимать. Терять ему после Крыма нечего, о репутации заботиться незачем, - какая уж там репутация! - и здесь таится огромная опасность и для Лукашенко, и для белорусов.

Однако у будущего есть такое важное свойство, как непредсказуемость, и в нем заключена главная надежда. Надежда на перемену участи двух народов, несомненно близких между собой и потому без начальственного принуждения не способных причинять зло доброму соседу. В том будущем, хочется верить, Россия без Путина побратается с Беларусью без Лукашенко, уважая взаимный суверенитет и не боясь, что ради упрочения власти в Минске или в Москве грядущие руководители позарятся на чужую территорию.