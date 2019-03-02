Киселевы коллективно порадовали 4 Матвей Ганапольский

2.03.2019, 9:36

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Матвей Ганапольский

Фото: rfe/rl

Не желаю никому оказаться в тюрьме, но, ей-богу, если бы этой истории не было, её надо было придумать!

Два года и три месяца (двушечка, как скал бы наш славный ВВ) получил племянник Мистера «ядерный пепел» Дмитрия Киселёва Сергей.

За что? За участие в войне на Донбассе.

И как получил! Родной дядя навёл. Оказалось, что Дмитрий «Точное Попадание Ракеты в Белый Дом» Киселёв, наш главный пропагандист, сам сдал своего племяша, гордо рассказав в интервью 2016 года, что его родственник воюет на Донбассе. Короче, пацана взяли в Болгарии, переправили в Германию, где он и получил срок. Интересно, что срок дали не за конкретные доказательства, что он там воевал, а потому, то «многое на это указывает». Киселёв, конечно, всё отрицал и говорил, что просто был в СПБ и ждал отправку в Украину. Зачем ему нужно было в Украину, племяш застенчиво умалчивал.

Про что эта история. Она, конечно, не про Сергея Киселёва, а про Дмитрия «Лижем Путина» Киселёва. Она про сбрендившего пропагандиста, махание руками которого так воздействовало на его племянника, что тот решил немножко пострелять в укров.

Эта история про то, что дядя Дмитрий Киселёв не остановил своего племянника, не постарался ему объяснить, что телевизионная война и мультипликационное нападение ракеты «Циркон» на Вашингтон красиво смотрится только в его передаче. На самом деле, ракета просто не успеет упасть на Вашингтон – она будет сбита противоракетными силами страны, у которой военные расходы в 10 (!) раз больше российских и приближаются к триллиону долларов.

Дмитрий «Мне не Жалко, что Убьют Моего Родственника» Киселёв не объяснил племяннику, что украинские солдаты на донбасской передовой стреляют не из картонного, а из настоящего оружия, что там появилась армия и американское вооружение. Что визги Скабеевой об Украине, как стране-недотёпе – это лишь её глубоко и сексуально личное, а на деле все проблемы, санкции и неуклонное падение в самую глубочайшую пропасть её родной России – это именно за Донбасс и Крым.

Короче говоря, Дмитрий «Ради Красного Словца не Пожалею и Отца» Киселёв должен срочно бежать в церковь и благодарить боженьку, что племянника не успели убить в Украине. А еще замаливать грех, что сдал его.

Думаю, что когда племяш выйдет из тюрьмы, он сполна отблагодарит дядю.

И еще пару моментов.

Как видим, гордость за участие в донбасской авантюре, ценится только путинской камарильей, а на территории остального мира, подобное участие оценивается тюремным сроком.

А еще, видимо дяде следует подумать о своем собственном будущем.

Путин не вечен.

И тюремный срок в нормальных странах, как видим, дают даже не за то, что конкретно разжигал ненависть и плодил ложь, а за то, что «многое на это указывает».

Ну, а вообще-то, Киселёвы коллективно порадовали.

Аплодируем стоя!

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы