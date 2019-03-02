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Азаренко одержала победу на турнире в Мексике

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  • 2.03.2019, 9:50
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и китаянка Сайсай Чжэн вышли в финал парного разряда турнира в Акапулько.

Сегодня в полуфинале белорусско-китайский дуэт в упорной борьбе переиграл канадско-американский тандем Шэрон Фичмен / Мария Санчес - 6:7 (3:7), 6:2, 13:11, сообщает БелТА.

В решающем матче Виктория Азаренко и Сайсай Чжэн встретятся с американо-мексиканской парой Дезайр Кравчик / Джулиана Олмос.

Выступая в одиночном разряде, Виктория Азаренко добралась до четвертьфинала, в котором проиграла представительнице США Софии Кенин - 4:6, 6:4, 5:7. После этого американская теннисистка пробилась в финал, где ее соперницей будет китаянка Ван Яфань.

Турнир в Акапулько завершится 3 марта.


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