Легпром перед выбором: понижать зарплаты или увольнять персонал 12 2.03.2019, 10:13

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Фото: tut.by

В январе белорусские предприятия простаивали больше, чем в прошлом году.

В начале 2019 года внезапно обострилась ситуация по одной из форм неполной занятости, пишут banki24.by.

Официальная статистика выделяет 3 основных формы неполной занятости — неполное рабочее время по инициативе нанимателя, отпуска без сохранения или с частичным сохранением зарплаты и целодневные (целосменные) простои. В январе 2019 года по первым двум формам отмечалось улучшение по сравнению с 2018 годом. Неполное рабочее время в начале 2019 года имели 17,6 тысячи человек, в начале 2018-го — 27,1 тысячи. В январе 2019-го в вынужденных отпусках по инициативе нанимателя находились 13 тысяч человек, а в январе-2018 — 15,9 тысячи.

Однако позитивные изменения не затронули такую форму неполной занятости, как простои. Если в январе 2018 года простаивали 29,8 тысячи человек, то годом позднее — уже 34,2 тысячи. Более половины простаивающих в 2019 году приходилось на предприятия Минска — 17,1 тысячи человек. На второе место по простоям вышла Витебская область — 5,1 тысячи человек. Тройку замкнула Минская область — 3,9 тысячи работников.

Также Минск вместе с Витебской областью внесли основной вклад в увеличение количества людей в простоях. На обеих территориях число простаивающих выросло по 2 тысячи человек. Львиную долю целодневных простоев берет на себя промышленность.

В январе 2019 года численность простаивающих работников в промышленности достигла 31,6 тысячи человек, тогда как годом ранее их было 26,7 тысячи. Кратный рост простоев наблюдался в легпроме.

За январь 2018-го в этой отрасли насчитали 1,8 тысячи человек в простоях, а за январь-2019 — уже 5,4 тысячи. Судя по косвенным признакам, отечественные производители проигрывают конкуренцию компаниям из стран Юго-Восточной Азии.

Часть предприятий легпрома стоит перед выбором: либо понижать зарплаты, либо оптимизировать персонал. Исходя из того, какая судьба постигла легпром на Западе, участь местных промышленников в перспективе выглядит довольно печальной.

У производителей вычислительной, электронной и оптической аппаратуры с простоями также далеко не все было гладко. В начале 2018 года в данной отрасли фиксировалось 1,4 тысячи человек в простоях, в начале 2019-го — 3,8 тысячи.

В отечественном машиностроении численность простаивающих выросла с 2,8 до 5,3 тысячи человек. В хорошем положении относительно других машиностроительных предприятий Беларуси сейчас находится БЕЛАЗ. Поэтому жодинское предприятие вряд ли делегировало в отраслевые показатели свои работников. Под подозрение в значительных простоях попадает ряд предприятий из Гомельской области.