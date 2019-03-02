Что идет под снос из-за лыжного манежа? 2 2.03.2019, 11:17

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Фото: tut.by

Лыжный манеж будут строить частные инвесторы в качестве «социальной нагрузки».

В январе мы писали, что в 2020 году недалеко от Дворца независимости частные инвесторы в качестве социальной нагрузки построят всесезонный лыжный манежи передадут его в государственную собственность.

Как рассказали realty.tut.by несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, инвесторами строительства лыжного манежа за новым зданием Верховного суда выступают связанные между собой минские застройщики «Совавто Инвест» и «Интехнострой Инвест». Возведение спортивного сооружения может обойтись им примерно в 13 миллионов долларов.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Примерные границы участка, где будет манеж

Изображение: «Яндекс.Карты»

Взамен этого они по поручению Лукашенко без аукциона получают право застроить многоэтажным жильем участки на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова. Инвесторы уже могут приступать к проектированию, а мы посмотрим, что это за земля.

Где инвесторы будут строить жилье

Первый участок находится в престижном районе возле площади Победы. Речь идет о земле за сквером Симона Боливара в границах улиц Захарова, Первомайской и Чапаева.

Возможные границы участка

Изображение: «Яндекс.Карты»

Сейчас на этом участке расположен Минский инструментальный завод, который нужно снести.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Второй участок расположен в границах улиц Железнодорожной, Прямой, Грушевской и Дубравинской.

Примерные границы участка

Изображение: «Яндекс.Карты»

Сегодня тут находятся завод «Сантехдеталь», несколько жилых домов и гаражей. Это все тоже надо сносить, а людей — расселять.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Третий участок под застройку расположен в Дражне — на улице Ваупшасова.

Возможные границы участка

Изображение: «Яндекс.Карты»

Сейчас на этом месте находятся пустырь и открытая автостоянка, которую тоже, видимо, надо будет ликвидировать.

Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

На трех участках предполагается построить чуть более ста тысяч квадратных метров многоэтажного жилья.

Что говорят инвесторы

В «Совавто Инвесте» и «Интехнострой Инвесте» подтвердили факт реализации описанного проекта. Там говорят, что на участки уже выданы акты выбора и сейчас ведутся предпроектные проработки. Более подробные комментарии в компаниях-застройщиках пообещали дать позже — когда будет больше конкретики.

Можно предположить, что дома на Захарова, Железнодорожной и Ваупшасова реально построить за срок до пяти лет.

Что это за компании

Компания «Интехнострой Инвест» существует с 1995 года и строит жилые многоэтажки в Минске. Например, эта компания осваивала часть Каменной Горки и Домбровки. Кроме того, «Интехнострой Инвест» являлась генеральным спонсором Национального олимпийского комитета, поэтому как минимум дарила квартиры победителям Олимпиады 2008 года. Учредителем «Интехнострой Инвеста» является Глеб Вайновский, управляющей компанией — «ЗаславльСтройИнвест». Одно время директором «Интехнострой Инвеста» был экс-министр архитектуры Михаил Гринько.

Компания же «Совавто Инвест» появилась позже — в 2000-х. Она тоже строит жилье и сейчас занимается панельными домами на улице Олешева.

А что это за схема такая

Практика такого рода социальной нагрузки для бизнеса существует в Беларуси давно. Как правило, она ложится на тех инвесторов, которые получают землю с согласия президента или реализуют крупные проекты.

Так, за право построить «Дом у Троицкого» «Трайпл» Юрия Чижа создал ледовый комплекс возле Студенческой деревни, где занимаются дети из СДЮШОР по фигурному катанию. А «Табак-Инвест» Павла Топузидиса за право построить ТЦ «Замок» и несколько гипермаркетов в областях профинансировал возведение крытого катка в Раубичах, где могут кататься все желающие. «Газпром» же за право возводить свой комплекс на месте автовокзала «Московский» передал 30 квартир для многодетных в Минске.