Климкин: Черное море станет для российского режима «Бермудским треугольником» 2.03.2019, 11:35

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Павел Климкин

Фото: getty images

Российским властям не удастся захватить Черное море.

Такое мнение 1 марта в Одессе на международной конференции по безопасности выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Черное море никогда не буде принадлежать российскому режиму, на самом деле оно станет для него "Бермудским треугольником", – сказал он.

По словам министра, Украина обязательно вернет Крым.

"Для этого мы должны быть сильными экономически и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе", – отметил Климкин.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии российские корабли усилили свое присутствие в Черном море.