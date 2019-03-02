Алексей Шевченко: Никто не сделал хуже для минского «Динамо», чем Лукашенко 2 2.03.2019, 11:46

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Алексей Шевченко

Источник: vk.com

Российский журналист Алексей Шевченко порассуждал на тему проблем минского «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Никто не сделал хуже для минского «Динамо», чем Александр Лукашенко. Вчера он сказал, что если команда и в следующем сезоне плохо сыграет, то надо кого-нибудь в тюрьму посадить. Понятно, что это шутка, но когда речь идет о Беларуси, то как-то не хочется улыбаться.

Вы же помните, что случилось с бывшим генеральным менеджером минчан Владимиром Бережковым? Его реально посадили просто так, хотя был результат. Теперь в Америке или Европе хоккеисты очень тщательно будут разбирать предложение из Минска. Даже за хорошие деньги. Вдруг и правда посадят? Еще хуже будут откликаться на предложения российские хоккеисты, которые знают специфику соседнего государства.

Беда же минского «Динамо» очевидна и на поверхности. Клуб сам не знает, что важней: здорово выступить в КХЛ или подготовить игроков для сборной. Одновременно две проблемы не решить, тем более, если не хочешь использовать казахский сценарий по выдаче паспортов всем желающим. Местный чемпионат – жуткое зрелище, там никого не подготовить опять же «благодаря» местным реформам. Самое печальное, что только выполняется одна задача, так сразу проваливается другая и президент все время недоволен. Но с возможной тюрьмой все вообще плохо вышло», – сказал Шевченко.