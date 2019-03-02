Не надо прощать воров, лжецов и подонков Михаил Светов

2.03.2019, 11:54

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Михаил Светов

Фото: libertarian-party.ru

Об институте репутации.

Нужно быть договороспособнее, они говорят. Никакой тусовочки не существует, они говорят. Подумаешь, дружит с Потупчик. Подумаешь, голосовал за 282 и все самые репрессивные путинские законы. Подумаешь, работал в Администрации Президента. Светов опять хочет всех поссорить. И моё самое любимое — нужно быть добрее.

Добрее в их картине мире нужно быть к палачам, а не их жертвам. Ко лжецам, а не обманутым. Преступникам нужно давать второй, третий, стопятьсотый шанс. А все остальные должны терпеть и прощать, прощать и терпеть. Такая их, христианская, доля.

Это называется санкция жертвы. Прощение делает преступное поведение экономически выгодным. Если можно украсть и быть прощённым, не красть — становится проигрышной стратегией. Если можно лицемерить и не отвечать за свою ложь — быть порядочным становится проигрышной стратегией.

Прощая воров, лжецов и подонков, мы наказываем порядочность и делаем мир хуже. Прощение это моральное участие в преступлении. Соучастие через сочувствие.

Люди, которые поддерживают дружеские отношения с преступниками — играют на стороне преступников, против гражданского общества. Именно они тот клей, без которого режим Путина давно бы рухнул. Вы знаете их имена. Именно про них говорят "не всё так однозначно", именно они работали во власти и сохранили там друзей, которые каждый день делают нашу жизнь хуже.

Если вы плохо разбираетесь в людях, то есть три простых правила, которые помогут вам реже ошибаться.

Первое правило — когда вам приходится объяснять поведение человека глупостью либо злым умыслом — всегда подразумевайте злой умысел. Это защитит вас от подонков. Если человек искренне ошибся, он всегда это докажет и искупит. Не попросит прощения, не попытается оправдаться. А искупит поступком.

Второе правило — никогда не прощайте дважды. Обмани меня раз - позор тебе, обмани меня дважды - позор уже мне. Если вас обманули трижды — вы сами дали на это санкцию.

Третье правило — всегда смотрите кто говорит, а не что говорят. Говорящий является частью сообщения. Обращайте внимание почему он это говорит, почему говорит именно сейчас и почему не говорил раньше. Анализируйте его поступки. Потому что в удобный момент все будут говорить правильные вещи. И наш единственный шанс отличить подонков от людей — это пропускать слова через фильтр репутации.

Прекрасная Россия будущего обязательно сбудется, когда институт репутации перестанет быть пустым звуком и мы научимся не прощать своих обидчиков и поощрять порядочность.

Михаил Светов, Телеграм