В центре Бреста на головы прохожим падает штукатурка 1 2.03.2019, 12:10

Фото: b-g.by

Это создает опасность травмирования людей.

В центре Бреста фрагменты домов №23-25 по улице Советской не ровен час могут упасть на головы прохожим. Дома с двумя аварийными балконами находятся рядом с торговым центром «Детский мир». Снизу одного из них уже видна арматура, другой выглядит немного лучше, пишет b-g.by.

Пока о пострадавших от штукатуркопада в Бресте информации нет.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Однако в начале этой недели в Минске кусок штукатурки повредил легковой автомобиль. Правда, отвалился он с путепровода. К счастью, из людей никто не пострадал.

Что будет в Бресте, покажет время. Если балконы на улице Советской и дальше будут рушиться, возможно, кусок штукатурки и приземлится кому-то из прохожих на голову.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by