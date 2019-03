SpaceX на острие космонавтики: видео первого запуска Crew Dragon 1 2.03.2019, 12:35

Впервые в истории космонавтики частная компания запустила на орбитальную станцию корабль.

Космонавтика выходит на новый уровень: 2 марта в 10:49 утра по Минску к орбитальной станции впервые в истории отправился частный пилотируемый корабль. Это Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, и его дебютный полет проходит без экипажа, пишет liga.net.

Вместо астронавтов на борту находится увешанный датчиками манекен Рипли в скафандре SpaceX, а также такое количество научно-исследовательское аппаратуры, чтобы вес корабля равнялся его весу с экипажем. На этот раз экипажу Международной космической станции привезут всего 181 кг различных грузов.

Миссия носит название SpX-DM1 (Demonstration Mission 1). По различным причинам, как это часто бывает в космонавтике, она состоится через 3 года после первых плановых дат.

Запуск ракеты Falcon 9 состоялся со стартового комплекса LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. Оттуда будут летать и последующие миссии пилотируемого "Дракона".

По местному времени была ночь.

Отработавшую маршевую ступень, несмотря на шторм, успешно посадили на автономную дрон-площадку Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.