Бумажные «страшилки» Путина 2 Александр Немец

2.03.2019, 13:01

1,369

Сказание о системах С-300 и С-400.

Система противоракетной обороны (ПРО) С-300 была разработана в Советском Союзе в 1980-х годах. Она, согласно характеристикам, подтвержденным на маневрах и испытаниях, могла сбивать вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 250 км. На тот момент это была вполне современная система.

В 1994 году Китай и Россия резко повысили уровень отношений. В частности, было подписано соглашение "О взаимном отказе от нацеливания ядерных ракет на территорию партнера". В результате для Китая стали доступными практически все советские/российские системы оружия. В этом же году Китай приобрел за три миллиарда долларов шесть дивизионов (батальонов) систем С-300 РМУ.

Почти сразу же Китай начал на основе С-300 разрабатывать собственную систему ПРО, сходную по характеристикам с С-300. Уже к 2000 году (согласно публикациям серьезного тайваньского ежемесячника "Чжунгун Яньцзю" — "Исследования китайского коммунизма") китайская оборонная промышленность разработала систему ПРО HQ-9 с дистанцией поражения до 125 км, то есть уступающую С-300.

Здесь следует принять во внимание стремительную модернизацию оборонной промышленности (ВПК) Китая, что было естественным следствием быстрого развития экономики и в особенности высокотехнологичного сектора.

Мои друзья из Улан-Удэ, побывавшие в начале 1989 года в составе делегации местных авиазаводов в Шэньяне (центр северо-восточной провинции Ляонин) на местном авиазаводе, крупнейшем в Китае производителе истребителей, были поражены примитивностью тогдашней китайской технологии.

А в июле 2002 года тайваньская пресса писала, что главные предприятия китайского ВПК уже обошли по технологическому уровню главные предприятия ВПК России. Кто-то стоял на месте, а кто-то быстро шел вперед.

В 2000-х годах Китай продолжал быстро развиваться; это относилось и к его ВПК. В результате к 2005 году Китай создал улучшенную систему ПРО HQ-9А, а к 2010 году — систему HQ-9В, характеристики которой, по западным оценкам, не уступали характеристикам системы С-300. Эти китайские системы были оснащены, в отличие от российских, прекрасной электроникой.

Но Россия в 2007 году создала и запустила в серию "сверхновую" систему ПРО С-400, которая (как утверждалось российской стороной) намного превосходила С-300 и вообще "не имела аналогов в мире"! Дескать, даже американская система "Пэтриот" была далеко позади!

Китай заинтересовался, провел переговоры и в 2015 году заключил с Россией соглашение о закупке нескольких полков С-400 на несколько миллиардов долларов. Первые два батальона (дивизиона) систем С-400 прибыли в Китай в июле 2018 года.

Следующая цитата описывает первое испытание С-400 Народно-освободительной армией Китая (НОАК):

"В первой декаде декабря НОАК провела первые практические стрельбы-испытания с использованием двух полученных от России дивизионов комплексов "ПВО С-400 Триумф". В результате была сбита "вражеская" ракета, летевшая на предельной скорости 3 км/с (9 Махов), почти на предельной дистанции 250 км, при максимальном использовании "вражеской" радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны условного противника. Эти сведения были получены из (китайского) военно-дипломатического источника. Также стало известно, что Федеральная военно-техническая служба РФ намерена создать в КНР центр по обслуживанию С-400".

Под видео демонстрировались строки на китайском языке, довольно точно соответствовавшие русскому аудиосообщению.

Такое же сообщение на английском. В этом сообщении (видимо, канал базируется в США) система С-400 всячески расхваливалась: "С-400 может одновременно следить за сотнями целей и одновременно выпускать 72 ракеты. С-400 использует мощную систему программного обеспечения. Радары С-400 могут обнаруживать цели на дистанции 600 км".

Этот же западный канал в сообщении от 2 февраля 2018 года осведомлялся: "Не делает ли система С-400 "отсталым" лучший американский истребитель-невидимку F-35?"

Но сразу же после этого, в январе 2019 года, стали поступать прямо противоположные сообщения. Вот примеры: "Китай разочаровался в С-400" (канал Anna News) или "Китайцы разочаровались в российских С-400" (канал Politic World).

Первоначально это сообщение появилось на исключительно популярном в Китае сайте Sina.com. В сообщении подчеркивалось, что С-400 страдают многими недостатками: они неспособны сбивать американские новейшие истребители-невидимки F-35; больше того, вооружение F-35 способно успешно, еще на подлете, уничтожать ключевые элементы С-400; наконец, С-400 представляет собой лишь неуклюжую модификацию (модернизацию) старой системы С-300, "старое изделие в новой обертке". Точнее, система С-400 использует укрупненные по сравнению с С-300 ракеты, содержащие гораздо большее количество твердого топлива. Только этим и объясняется (заявленное) увеличение дистанции поражения ракет и самолетов с 250 км в системе С-300 до 400 км в системе С-400. Но это делает С-400 более уязвимой.

То же самое, также со ссылкой на китайские военные источники, сообщил — еще в ноябре 2018 года! — антипутинский канал "Тэнгу" — "Китайцы критикуют российскую технику Т-14 "Армату" и С-400 "Триумф".

Получается, китайцы во всем разобрались после "пробной закупки" систем С-400. Да, они провели испытания и в подробностях изучили сильные и слабые стороны системы С-400. И очевидно, НОАК решила: "Двух дивизионов С-400 достаточно, больше не надо!"

И вот 18 февраля стало известно, что "шторм повредил ракеты С-400 в проливе Па-де-Кале, и они были уничтожены российской стороной". Об этом сообщил президент Ростеха (включающего ВПК РФ) Чемезов. Понимать надо, был выдуман благовидный предлог для остановки российско-китайского контракта.

И, самое главное, с 2016 года Китай интенсивно разрабатывает систему ПРО HQ-16, которая оставит далеко позади С-300 и С400.

Послесловие

Системы С-300 и С-400 разработаны и выпускаются корпорацией "Алмаз-Антей", одним из лучших предприятий российского ВПК. Оно находится в северо-восточном пригороде Москвы. Здесь собраны лучшее оборудование и лучшие кадры. Развал, очевидный на "периферийных" предприятиях ВПК, здесь проявляется в меньшей степени. Но даже "Алмаз-Антей" явно оконфузился со своей "лучшей" системой С-400. Это, возможно, лучшее изделие российского ВПК, сумевшее внушить изрядный страх американцам (не буду перечислять недавние статьи в New York Times и Wall Street Journal), оказалось при рассмотрении китайскими военными экспертами (спасибо им!) чем-то не очень серьезным.

Что уж говорить об остальных заводах российского ВПК, которые собираются — или делают вид, что собираются — выпускать "путинские страшилки" вроде "Цирконов", "Посейдонов", "Авангардов", "Армат" и прочего в том же роде. Все эти предприятия, после двух с лишним десятилетий воровства и "вымывания" серьезного оборудования и серьезных кадров и вдобавок после нескольких лет жестких западных санкций (никаких высокотехнологичных деталей и никакого высокотехнологичного оборудования для России!), сейчас имеют довольно жалкий вид. Это многое говорит об их изделиях, нынешних и будущих.

Очевидно, путинские страшилки для Запада так и останутся "бумажными страшилками". Госсекретарь Майк Помпео (до недавнего времени "всезнающий" директор ЦРУ), скорее всего, был прав, когда говорил о "пустых угрозах" со стороны Путина.

Разумеется, здесь есть и исключения. Я имею в виду главным образом российские кибервойска и кибероперации. Но это тема для особой статьи.

Александр Немец, kasparov.ru