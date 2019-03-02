Конгресс хочет проверить налоги Трампа за последние десять лет 2.03.2019, 13:18

Дональд Трамп

Такой запрос поступит на рассмотрение министра финансов США.

В Конгрессе США готовят запрос о получении налоговых деклараций президента Дональда Трампа в течение последних десяти лет, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Бюджетный комитет планирует проверить декларации Трампа на предмет использования мошеннических схем.

Инсайдер сообщил, что глава комитета, демократ Ричард Нил распорядился подготовить соответствующий запрос накануне подачи Трампом очередной декларации о доходах.

Напомним, что бюджетный комитет - это единственный профильный комитет Палаты представителей, который может напрямую требовать в свое распоряжение налоговые декларации президента США. Запрос поступит на рассмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который и решит, удовлетворять его или нет.