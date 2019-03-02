Алексей Венедиктов: В истории убийства Немцова есть важная деталь 6 2.03.2019, 14:26

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Алексей Венедиктов

Следствие и суд не интересовались последними часами перед убийством политика.

При расследовании убийства в феврале 2015 года российского оппозиционера Бориса Немцова ни следствие, ни суд не интересовались происходящим за два часа до преступления. Об этом 1 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"В истории убийства Бориса есть такая деталь, которая очень важная: ни один журналист "Эха Москвы" не был допрошен ни следствием, ни судом, не считая меня... Борис на смерть ушел отсюда. И нормальный вопрос бы следователя или судьи: "О чем говорилось? О чем говорилось в моем кабинете?.." Никто не счел нужным или возможным переговорить с Ксенией Лариной, с Виталием Дымарским", – сказал он.

По словам главреда "Эха Москвы", "следствие не интересовали последние часы перед убийством, суд не интересовался последними часами перед убийством".

"Более того, когда я выступал в суде – я пришел в суд, собственно, по собственной воле – присяжные были уведены, судья выслушал мои показания о том, что говорил Борис и как я ему предлагал охрану. И мне не разрешено было выступать перед присяжными", – подчеркнул Венедиктов.

На вопрос "почему?" он ответил: "Решение судьи".

"Я же не какие-то слова пересказывал, я говорил то, что я знаю. Это не с чьих-то слов. И я делал вывод тогда, что следствие и суд… я бы сказал, уникально работаем, то есть следствие такое и судебное следствие не заинтересованы в выяснении всех фактов. Неинтересно", – заявил Венедиктов.

27 февраля 2015 года Немцова застрелили возле Кремля.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

Организатором преступления, полагают в Следственном комитете РФ, был водитель командира Дадаева в чеченском батальоне "Север" Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров считает, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.