«Чижовка-Арена» эвакуирована из-за угрозы взрыва? 1 2.03.2019, 14:33

2,059

Фото: БелТА

Старт матча «U-20» – «Неман» решили не откладывать

Пресс-служба ФХБ проинформировала, что «Чижовка-Арена» эвакуирована.

«Чижовка-Арена» эвакуирована! Старт матча U-20 — Неман переносится!» — говорится в сообщении твиттера ФХБ.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, на арене работает пожарная сигнализация. В здании работают саперы и сотрудники МЧС.

Вероятно, поступил звонок об угрозе взрыва.

В итоге, было принято решение старт матча экстралиги «U-20» – «Неман» не откладывать. Он начался в 15.00.