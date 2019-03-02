«Чижовка-Арена» эвакуирована из-за угрозы взрыва?1
- 2.03.2019, 14:33
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Старт матча «U-20» – «Неман» решили не откладывать
Пресс-служба ФХБ проинформировала, что «Чижовка-Арена» эвакуирована.
«Чижовка-Арена» эвакуирована! Старт матча U-20 — Неман переносится!» — говорится в сообщении твиттера ФХБ.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, на арене работает пожарная сигнализация. В здании работают саперы и сотрудники МЧС.
Вероятно, поступил звонок об угрозе взрыва.
В итоге, было принято решение старт матча экстралиги «U-20» – «Неман» не откладывать. Он начался в 15.00.