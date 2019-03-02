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«Чижовка-Арена» эвакуирована из-за угрозы взрыва?

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  • 2.03.2019, 14:33
  • 2,059
Фото: БелТА

Старт матча «U-20» – «Неман» решили не откладывать

Пресс-служба ФХБ проинформировала, что «Чижовка-Арена» эвакуирована.

«Чижовка-Арена» эвакуирована! Старт матча U-20 — Неман переносится!» — говорится в сообщении твиттера ФХБ.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, на арене работает пожарная сигнализация. В здании работают саперы и сотрудники МЧС.

Вероятно, поступил звонок об угрозе взрыва.

В итоге, было принято решение старт матча экстралиги «U-20» – «Неман» не откладывать. Он начался в 15.00.


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