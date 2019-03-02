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В Мехико построили 200-метровый небоскреб по проекту выходцев из Беларуси

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  • 2.03.2019, 15:15
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ФОТо: FACEBOOK.COM

Небоскреб расположился в деловом районе Санта Фе.

В Мехико построили небоскреб по проекту американского офиса компании «Воробьев и партнеры», который возглавляет сын Олега Воробьева Арсений. Визуализацию здания можно увидеть на странице бюро в Фейсбуке.

Небоскреб расположился в деловом районе Санта Фе города Мехико. Здание стало одним из самых высоких в столице Мексики. Как сообщают naviny.by, 60-этажный небоскреб имеет высоту в 200 метров.

Американский офис компании «Воробьев и партнеры» спроектировал десятки зданий, в том числе в Мексике. Белорусский же офис известен такими проектами как катарский «Сокол», здание «Банка развития» и будущий комплекс на месте «БелЭкспо».


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