Что мешает белорусам подняться в рейтинге здоровья стран? 2.03.2019, 16:38

Свое мнение высказали жители Бреста.

«Брестская газета» спросила брестчан, что мешает белорусам подняться в рейтинге здоровья стран на более высокую позицию и как это можно исправить.

Дмитрий, работает в сфере ИТ:

– Чтобы подняться в рейтинге повыше, белорусам мешает лень. Мы не следим за своим здоровьем, мы не ходим на индикативные обследования, то есть мы не делаем элементарные вещи, которые рекламируются еще с 40-х годов прошлого века. Одна из проблем – это стоматология. Чтобы белорус ходил раз в полгода к стоматологу и просто так на проверку… ну, у меня нет таких знакомых. Есть еще люди, которые ходят в качалку и считают, что они работают над своим здоровьем, а на самом деле здоровьем не занимаются. Процентов 20 из занимающихся – да, потому что это им надо. Остальные – потому что это модно. Себя я тоже не считаю здоровым. Мне лень. Но я работаю над собой порядка 10 лет. Но, как медики смеются, здоровых у нас нет. Есть недообследованные. И это – объективная реальность. После тридцати где-то зрение ухудшается, где-то колено хрустит – это уже отклонение от нормы.

Инна, бухгалтер:

– У нас плохая экология, поэтому выше и не поднимаемся. А Чернобыль? Сколько людей у нас болеет онкозаболеваниями? Наверное, очень много. Себя я считаю в целом здоровой. Стараюсь вести здоровый образ жизни. Нужно больше движения!

Елена, бухгалтер:

– Наша страна недостаточно здорова, потому что хромает отечественный уровень медицины. Чтобы получить оптимальный вариант консультации, приходится обойти ряд врачей в Бресте, которые считаются лучшими, и потом постараться попасть в Минск, чтобы какое-то мнение сложилось. Выявить, допустим, причину заболевания. Приезжаешь в столицу, а врачи говорят: «Кто вас консультировал?» Почему так происходит? Нет комплексной системы. Еще одна причина – отсутствие мобильности. Вот мы записались на КТ – аппарат сломался. Пришлось ждать. А до этого месяц ждала в очереди. Есть, конечно, ряд отличных специалистов. У меня родился ребенок с вопросами. Слава богу, спасли. Этим врачам мы благодарны! Что касается моего здоровья, то оно хорошее. Я была в больнице только по беременности и родам. А в поликлинике мне вообще сказали: «Вы у нас 10 лет не были, вы в какой поликлинике обслуживались?» На самом деле многие проблемы нам только кажутся проблемами. Но сходите вы в детскую реанимацию! Сразу все переоценивается. То, с чем ты можешь справляться и жить, это не болезнь. Ныть не надо: так быстрее угаснешь. Ведь так много прекрасного, за что можно зацепиться.

Мария, домохозяйка:

– На наше здоровье влияет все в совокупности: и вредные привычки, и географическое положение, и менталитет. Сложно выделить что-то одно. Себя я считаю здоровой. Мы не пьем, не курим, работаем на свежем воздухе, стараемся. Нет возможности заниматься спортом, поэтому работаем на даче. Это тоже физические нагрузки. Чувствуем себя здоровее!

Татьяна, заведующая магазином:

– На здоровье белорусов, во-первых, влияет самосознание. Мало времени остается после работы на то, чтобы заняться собой. У нас ведь практически у каждого по две работы, потому что по-другому доход совсем маленький. И когда рабочий день по 10 часов, а у некоторых и по 70 в неделю, то человеку некогда восстановить свои ресурсы, куда-то съездить. Денег не хватает. Медицина у нас тоже не очень. Нет у врачей времени, чтобы проводить профилактику. Если на Востоке медицина больше направлена на лечение причин, то у нас на симптоматику. Хотя у нас, белорусов, есть шанс поправить свое положение! У нас отличная природа. Если действительно заняться своим здоровьем, то можно улучшить результаты. По сравнению с другими я считаю себя очень здоровой. У меня много активности в жизни.