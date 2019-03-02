Интересные факты про здоровье и привычки белорусов 1 2.03.2019, 15:35

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В исследование приняли участие шесть тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет.

Широкомасштабное исследование STEPS на национальном уровне осуществлялось в Беларуси в 2016-2017 годах. Повторно его планируют провести на рубеже 2019-2020 годов, пишет «Брестская газета».

Участниками STEPS были около 6 тысяч белорусов в возрасте от 18 до 69 лет, проживающих во всех регионах республики. Вот какие интересные факты про здоровье и привычки белорусов известны благодаря этому исследованию.

- Периодически напиваются 27,4% белорусских мужчин и 13,7% женщин.

- Белорус в среднем в день съедает 10,6 г соли. При этом норма – 5 г.

- 29,6% белорусов курят: 48,4% – мужчины, 12,6% – женщины.

- Почти каждый пятый некурящий белорус – пассивный курильщик.

- Каждый четвертый житель Беларуси страдает ожирением. Лишний вес есть у 60% белорусов.

- 72,9% респондентов сообщили, что употребляют менее пяти порций фруктов и (или) овощей в день, что значительно меньше количества, рекомендуемого ВОЗ.

- 13,2% респондентов имеют уровень физической активности ниже, рекомендуемого ВОЗ (среди мужчин – 12,8%, среди женщин – 13,5%).

- Почти у половины респондентов выявлено повышенное артериальное давление без существенных различий между мужчинами и женщинами.

- 38,2% человек имеют повышенный уровень общего холестерина в крови.

- 40,5% (47,9% мужчин, 33,7% женщин) имеют три и более фактора риска неинфекционных заболеваний (табакокурение, низкий уровень потребления овощей и (или) фруктов, гиподинамия, избыточная масса тела, повышенное АД). Лишь у 5,6% респондентов не выявлено ни одного фактора риска НИЗ (2,5% мужчин и 8,4% женщин).