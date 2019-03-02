Куда сходить в Минске на выходных 2 и 3 марта 1 2.03.2019, 16:11

В новой подборке мероприятий шесть событий первого уик-энда весны.

Весна в этом году начинается с минусовых температур, но это не мешает минчанам развлекаться. В новой подборке мероприятий на выходные 6 событий первого уик-энда весны. Вам осталось только выбрать, пишет tio.by.

"Энни Холл"

3 марта в 17:00

Cinemascope снова собрался знакомить минчан и гостей столицы с классикой кинематографа. Фильм Вуди Аллена про человеческие отношения собрал кучу премий. Тут и премия "Оскар" в категориях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий", и премия "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)", и премия BAFTA в категориях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер", «Лучший сценарий" и "Лучший монтаж". А про номинации лучше и говорить не будем! В общем, это кино точно стоит посмотреть на большом экране.

Кадр из фильма "Энни Холл"

"Энни Холл" покажут в "Ракете". Билет стоит - 4.5 рубля.

Спектакль "Шабаны"

2 марта в 19:00

Этот спектакль является постановкой по роману современного белорусского писателя Альгерда Бахаревича "Шабаны. Гісторыя аднаго знікнення". В течение 80 минут на сцене театра им. Янки Купалы вам будут рассказывать историю молодого писателя, который долго жил в Германии и затем вернулся на родину. Главная проблема спектакля - проблема эмиграции и возвращения.

Жилые дома в микрорайоне "Шабаны" в Минске

Фото: wikipedia.com

Билет - 10 рублей.

Выставка "Искусство слышать"

2 и 3 марта в 12:00

Это персональная выставка юной 8-летней художницы Авантики Прадхан, талантливой девочки, картины которой покоряют с первого взгляда. Выставка пройдёт в галерее ГРАЙ по ул. Интернациональная, 33. А суть в том, что художница задаёт много важных и в каком-то смысле фундаментальных вопросов, ответы на которые вам придётся искать самостоятельно.

Вход свободный.

Масленица в Шишках

3 марта в 12:00

Традиционно со сжиганием чучела, блинами и песнями, танцами встретить весну можно в загородном комплексе "Шишки". Долго разглагольствовать не будем, это просто весёлая масленица. Участие в программе бесплатное, но из-за ограниченного количества мест, обязательна предварительная регистрация по телефонам +375 (29) 186-55-55, +375 (29) 314-75-03.

Фото носит иллюстративный характер

Фото: Unsplash.com

Широкая масленица в Озерце

2 марта в 12:00

На этих выходных можно посетить сразу две масленицы, чтобы наесться блинами на год вперёд. Грандиозная встреча весны пройдёт в Музее народной архитектуры и быта. Хедлайнер вечеринки – группа Recha, но также вас ждут выступления известных фольклорных коллективов. Ещё в программе есть масленичные игры, показ белорусского теневого театра "Вертеп", показ кукольного театра "Батлейка", мастер-классы для взрослых и детей, реконструкция масленичных обрядов, масленичный столб с призами и даже рыцарская площадка.

Тренинг "Личность vs. Компания"

2 марта в 11:00

Если вы соскучились по учёбе, то этот тренинг в Imaguru для вас. Здесь вам расскажут, что такое личный бренд и как его построить, как извлекать трафик на сайт из Google и как не слить бюджет на маркетинг впустую. В общем, должно быть интересно.

Билеты - от 15 до 25 рублей.