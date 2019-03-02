Французские «желтые жилеты» вышли на улицы 16-е выходные подряд

Французские «желтые жилеты» вышли на улицы 16-е выходные подряд1
- 2.03.2019, 16:18
Протест проходит в Париже и других городах страны.
Французские "желтые жилеты" протестуют 16-е выходные подряд в Париже и других городах, чтобы показать, что они все еще мобилизированы против экономической политики правительства. Об этом пишет AP (перевод - «Европейская правда»).
В Париже протестующие собрались в субботу у Триумфальной арки, маршем планировали пройти западными состоятельными кварталами столицы.
Президент Франции Эммануэль Макрона в пятницу повторил призыв к спокойствию, указывая на неприемлемые вспышки насилия с момента начала движения в ноябре.
Организаторы заявляют, что хотят поддерживать давление на правительство, поскольку двухмесячная "большая дискуссия", инициированная Макроном, чтобы простые французские люди выразили свои взгляды на экономические и демократические вопросы страны, заканчивается в этом месяце.
Напомним, протесты начали водители, несогласные с повышением пошлин на топливо.