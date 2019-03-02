Россия продает краденый в ОРДЛО уголь Турции и странам ЕС 2.03.2019, 16:32

Все это происходит по поддельным документам, в которых уголь указан как российский.

Краденый из оккупированных районов Донбасса уголь поставляется не только в РФ, но и в Турцию и другие страны Европы, в том числе ЕС. Для этого осуществляется подделка документов, что якобы уголь российский.

Как пишет «Униан», об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

«Это не означает, что эти страны намеренно поощряют такие схемы, просто идет подлог документов. Украинский уголь пересекает линию украинско-российской границы, которая сейчас не контролируется украинской властью, далее проходят различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение. Очень сложно установить, например, в Италии, что уголь, который по документам российский и идет из России, на самом деле, украинский», – рассказал Черныш.

Он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы "путать следы". «Например, компания расположена в Южной Осетии, где есть Юго-осетинский банк, который имеет корреспондентские счета в Российской Федерации. Образуется такая система, когда компания, которая создана, или физически существует на оккупированных территориях Украины, открывает счет в банке, созданном квазигосударственным образованием. А на самом деле, это просто учетная электронная система, которая соединена с электронной системой "прокладки" в Южной Осетии, а эта платформа имеет доступ к российскому банку. Все это обеспечивается доступом к финансовой системе РФ. Таким образом и связаны финансовая система РФ и оккупированные территории», – пояснил Черныш.

Он добавил, что Россия вообще пытается сделать коалицию непризнанных "республик", как будто они образуют между собой круг "друзей", которые «на самом деле никакие не друзья, а просто создают картинку для пропагандистской машины РФ».